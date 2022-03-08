الولايات المتحدة.. إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أيوا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة جراء عملية إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية بولاية أيوا.

ووقع إطلاق النار أمام مدرسة في مدينة دي موين، وفقا لخدمة الإطفاء المحلية.

وأوضحت الخدمة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث وهم في حالة حرجة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال المشتبه بهم، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى لما حدث حتى الآن.

وعلى صعيد آخر ، أعلن البنتاجون، نشر 500 عسكري إضافيين في أوروبا لتعزيز أمن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مشيرا إلى أن روسيا أقحمت في أوكرانيا بشكل شبه كامل القوات التي حشدتها في الأشهر الأخيرة عند الحدود.

ومنذ مطلع العام نشرت واشنطن 12 ألف جندي في أوروبا، إضافة إلى أولئك المتمركزين بشكل اعتيادي في القارة.

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في نهاية الأسبوع بنشر "500 عسكري في انحاء عدة من أوروبا لتعزيز القوات المنتشرة هناك".

وأوضح أن "القوات الإضافية ستكون مخوّلة الاستجابة إلى البيئة الأمنية الحالية في ضوء العدوان الروسي المتجدد ضد أوكرانيا، وتعزيز الردع والقدرات الدفاعية للحلف الأطلسي خصوصا في جناحه الشرقي".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كل القوات المرسلة إلى أوروبا غير مفوّضة الانتشار في أوكرانيا أو الانخراط في النزاع الدائر في هذا البلد. ووصف الانتشار العسكري بأنه وقائي لبلدان حلف شمال الأطلسي، علما بأن أوكرانيا غير منضوية في الحلف.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن التقديرات تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أقحم في أوكرانيا عمليا مئة بالمئة من قواته القتالية" التي حشدها في الأشهر الأخيرة عند الحدود الروسية-الأوكرانية، والتي يتخطى عديدها 150 ألف جندي وفق التقديرات الأميركية.