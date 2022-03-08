من بينها "الطفل ثنائي اللغة" تعرف علي جديد مشروع "كلمة" للترجمة

ضمن إصدارات مشروع كلمة للترجمة، صدرت مؤخرا مجموعة كبيرة من العناوين المترجمة للعربية من لغات عدة. حيث طرحت النسخة العربية لكتاب "الطفل ثنائي اللغة" من الطفولة المبكرة إلي المدرسة. والكتاب من تأليف رانكا بيجيلجاك بابيتش ــ أستاذة علم النفس اللغوي، وترجمة دكتور حميد عمر.

يسلط هذا الكتاب الضوء على ثنائية اللغة المبكرة لدى الأطفال، ويضم بين دفتيه معلومات دقيقة حول كيفية اكتساب الطفل لغتين. ويتطرق أيضاً للعمليات الذهنية والإدراكية لدى الطفل ثنائيّ اللغة وأثرها الإيجابي في نموه المعرفي والعقلي.

رانكا بيجيلجاك - بابيتش أستاذة مشاركة في جامعة بواتييه الفرنسية، متخصّصة في علم النّفس اللغوي وفي علم الأعصاب اللغوي. عضو في مختبر علم النفس الإدراكي في جامعة باريس- ديكارت، حيث تجري أبحاثاً حول الآثار المبكرة لثنائية اللغة عند صغار السن من الأطفال بوجهٍ عام.

ودكتور حميد عمر أستاذ اللسانيات التطبيقية في جامعة بوترا ماليزيا، له العديد من الدراسات. حصل على الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة فرانش كونتيه الفرنسية في 2003 وصدر له بالفرنسية كتاب "التعابير الاصطلاحية، دراسة لغوية مقارنة".

ــ علم الأحياء الفلكية

والكتاب من تأليف الباحث ديفيد سي كاتلنج الأستاذ في جامعة واشنطن، متخصص في علوم الأرض والفضاء، يركز في كتبه على تطور الكواكب والفروقات الجيولوجية والفيزيائية بينها، كما شارك في برنامج ناسا لاستكشاف المريخ، وساهم في مجال أبحاث استكشاف الحياة على كواكب أخرى.

وترجمت كتاب "علم الأحياء الفلكية، فاطمة غنيم مترجمة وكاتبة وصحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة عين شمس. سبق لها أن ترجمت مع مشروع كلمة كتاب: "مادة الهواء: علم وفن ما هو أثيري" وغيرها من الكتب.

البحث عن حياة في هذا الكون الشاسع طموح بشري قديم. وفي هذا الكتاب، يقدم المؤلف سيرة موجزةً لعلم الأحياء الفلكي الذي بدأ في التطور مؤخراً، ويستعرض علاقته بعلم الأحياء الدقيقة؛ ودورهما في فهم أصل الحياة على الأرض، وفي إمكانية إيجاد حياة على كواكب أخرى.

ــ "عالم المعارض" .. تاريخ المعارض العالمية من لندن إلي شنغهاي

والكتاب من تأليف بول جرينهالج ــ أستاذ في التطوير العقاري والتنمية البيئية، وهو عضو في المعهد الملكي البريطاني للمستشارين القانونيين، ويشارك حالياً في مشاريع البحث والاستشارات التي تستكشف إمكانية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتطوير أسواق العقارات التجارية.

والكتاب من ترجمة طارق راشد عليان باحث ومترجم مصري. سبق ونشر له في كلمة "الاضطراب المناخي" وكتب أخرى. دخل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب - فرع الترجمة 2015.

يقدم مؤلف هذا الكتاب سيرة تاريخية غنية عن المعارض حول العالم منذ العصر الفيكتوري وحتى يومنا هذا، مستعرضاً أهميتها وتأثيرها في ملايين البشر كونها تشكل فرصة كي يطلعوا على ثقافات بعضهم البعض.