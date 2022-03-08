افتتاح ملتقي إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة بمتحف محمود مختار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تفتتح لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، ملتقى "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة"؛ وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بمتحف محمود مختار.

ويتضمن الملتقى: افتتاح معرض للفنانات المصريات من جيل الرائدات والوسط والشباب "قاعة إيزيس"، ومعرض لفناني مصر من جيل الرواد والوسط والشباب بقاعة النهضة، وافتتاح معرض للحرف النسائية على مستوى خمس محافظات وهي: (البحر الأحمر – شلاتين – أسوان (متضرري السيول) – الجيزة – الوادي الجديد)، وذلك بالساحة الخارجية للمتحف، وتكريم عدد من الرائدات والمشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في (الفن التشكيلي – والحرفي - والعمارة) بمسرح المتحف، وتكريم (قادرات باختلاف - ذوي القدرات الخاصة) في تعبيرهم التشكيلي للمرأة، "قاعة إيزيس".

وجدير بالذكر أن الملتقى يقام بالتعاون بين المجلس وعدد من قطاعات وزارة الثقافة من بينها:

قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ هشام عطوة، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.



ــ محمد أبو زيد ضيف مبادرة كل يوم شاعر .. غدا

في سياق متصل، يحل الشاعر محمد أبو زيد، في السادسة من مساء غد الأربعاء، ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

هذا ومن المقرر أن يقرأ "محمد أبو زيد"، مجموعة من قصائده الشعرية وهي: "وبالباقي علكة – كم الساعة الآن – كلمة حلوة وكلمتين – قصة الحضارة – صحراء معلقة على الحائط – إسكرين شوت للصمت."

وكان الشاعر محمد أبو زيد، قد فاز بجائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "جحيم" في العام الماضي ٢٠٢١، كما صدرت له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية بعنوان "عنكبوت في القلب".

ومن إصدارات الشاعر محمد أبو زيد أيضا أعمال: ثقب في الهواء بطول قامتي ، شعر ، سلسلة إبداعات ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 2003 . نعناعة مريم ، شعر للأطفال ، كتاب قطر الندى ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 2005 . قوم جلوس حولهم ماء ، شعر ، دار شرقيات ، 2006 . مديح الغابة ، شعر ، الهيئة العامة للكتاب ، 2007 . طاعون يضع ساقا فوق الأخرى وينظر للسماء ، شعر، دار شرقيات ، 2008 . أثر النبي ، رواية، دار شرقيات، 2010 . مدهامتان ، شعر، دار شرقيات، 2011.

كما حصل علي جائزة سعاد الصباح في الشعر عن ديوان "يبدو أنني قد مت فعلا " 2005. وجائزة يحيي حقي بالمجلس الأعلى للثقافة ، عن رواية "ممر طويل يصلح لثلاث جنازات متجاورة "، 2003.

