روسيا: التخلى عن استيراد النفط الروسى سيؤدى لعواقب وخيمة عالميا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن "موسكو مستعدة لامتناع أوروبا عن استيراد موارد الطاقة من روسيا، وتعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة".

وشدد على أن "التخلي عن استيراد النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية وسعر البرميل سيتجاوز حاجز الـ300 دولار"، مشيراً إلى أن في نفس الوقت تنفذ "غازبروم جميع التزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى أوروبا".



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نوفاك، قوله: "إن روسيا لديها معلومات عن استفزاز وشيك ضد نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتعتبره خطيرًا، وروسيا غير مهتمة بمثل هذا الفعل ووفقًا لمعلوماتنا، يتم التحضير لاستفزاز ضد محطات ضخ الغاز، وأريد أن أحذر من هذا مسبقًا، فهو أمر خطير للغاية، وروسيا ليست مهتمة بذلك، نحن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك".



وأوضح نوفاك: " ان التصريحات حول هجمات القوات المسلحة الروسية على محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوكرانيا ليست صحيحة، وهي مجرد أكاذيب، حيث يعمل الجيش الروسي مع الأخصائيين الأوكرانيين، ويتم الحفاظ على التواصل المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وقال نائب رئيس الوزراء الروسى: "إننا نحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونبلغ قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون دائمًا لتقديم الدعم الفني لمتخصصي صيانة محطة الطاقة النووية الأوكرانية، لذلك، فإن التزوير بشأن الهجمات الروسية على محطات الطاقة النووية أكاذيب"، ولروسيا الحق في حظر تدفق الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي 1 ردا على حظر مشروع التيار الشمالي 2 لكنها لم تفعل ذلك".



وأشار ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن "روسيا ليس لها علاقة بارتفاع أسعار الطاقة وإخفاقات الغرب هي من تسببت في ذلك"، منوها إلى أن "الحديث حول حظر محتمل على إمدادات النفط الروسي ومشتقاته يضر بسوق الطاقة".