الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية هدفه دفع عجلة الإنتاج

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب  محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تسارع عملية التنمية الصناعية بالصعيد، يكشف عن خطة وطنية متكاملة للارتقاء بالصعيد وتطوير مختلف المحافظات وبدء مشاريع واسعة للتنمية.

ولفت  العمدة في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، مشددا على بدء عملية التنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دفع عملية التنمية الصناعية بصعيد مصر، هدفها إتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل أمام شباب الصعيد.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد وانها تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص العمل .

صعيد مصر حياة كريمه وزيرة التجارة والصناعة محافظات الصعيد الدولة المصرية عضو لجنة الصناعة

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التنوير الحقيقى

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