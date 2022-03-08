فحوصات طبية يجب على النساء إجراؤها

يوافق غدًا اليوم العالمي للمرأة، ولا يوجد أغلى من الصحة، فهناك الكثير من النساء لا يتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا، واتباع نمط حياة سليم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناول الطعام بشكل صحيح وحتى تخصيص بعض الوقت للاسترخاء من العادات الصحية ولكن هناك عددًا من الفحوصات الصحية التي يجب أن تخضع لها كل امرأة.

وأكد الأطباء، وفقًا لما ذكره موقع "uhhospitals" الطبي، أن هناك الكثير من الفحوصات الطبية الهامة التي يجب على النساء إجراؤها مرة واحدة كل عام.

وأوضح الأطباء، أنه يمكن أن تكشف الفحوصات الصحية عن المرض عندما يكون أكثر قابلية للعلاج، وفي كثير من الحالات تمنع المشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن تتطور إذا تُركت دون رادع، فما هي الفحوصات الصحية التي يجب على كل امرأة الحصول عليها؟

اختبارات عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري

أشار الأطباء، أنه بين سن 20 إلى 30 عامًا، يجب أن تخضع الفتيات لفحص عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري؛ للبحث عن سرطان عنق الرحم المبكر وفيروس الورم الحليمي البشري، حيث أكد الخبراء أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 65 عامًا ولديهن اختبار مسحة عنق الرحم طبيعي وفيروس الورم الحليمي البشري سلبي يحتاجن فقط إلى إعادة الفحص كل خمس سنوات.

اختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا

قد تكون الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بلا أعراض، مما يعني أنه يمكنك نقلها إلى شريكك أو إذا كنت حاملاً، لطفل لم يولد بعد، حيث يجب فحص جميع النساء الناشطات جنسيًا من سن 13 إلى 65 عامًا بحثًا عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

اختبار الحمل

إذا كنت تشك في أنك قد تكونين حاملًا، فإن الخضوع للاختبار مبكرًا يضعك على الطريق الصحيح للحصول على رعاية جيدة قبل الولادة، بما في ذلك تناول الطعام بشكل جيد وتجنب المخدرات والكحول.

فحص الجلد

في سن 18عامًا، افحص بشرتك بشكل دوري وذلك للبحث عن الشامات المشبوهة أو تغيرات اللون، خاصةً إذا كانت بشرتك فاتحة اللون أو تتعرض لأشعة الشمس باستمرار، لذا يجب أن تبدأ فحوصات الجلد السنوية لكامل الجسم مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك في سن الأربعين.

تنظير القولون

يساعد هذا الاختبار في اكتشاف وإزالة الأورام الحميدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي يمكن أن تتطور إلى سرطان القولون، حيث يوصي الأطباء بالخضوع للفحص بين سن 45 إلى 50.

اختبار كثافة العظام

كلما زادت كثافة عظامك، قل احتمال تعرضها للكسر، فإذا كان لديك بنية رقيقة أو عامل خطر آخر خطير ، فابدأ في إجراء الاختبار في سن الخمسين.

اختبار السمع

يؤثر ضعف السمع على عملياتك العقلية ويمكن أن يضر بنوعية حياتك، لذا قم بإجراء اختبار السمع كل 10 سنوات حتى سن الخمسين، ثم سنويًا بعد سن الستون.

فحص العين

الإرشادات الموصى بها للبالغين هي فحص العين الأساسي في سن 18، ثم كل عامين حتى سن 60، ما لم تكن هناك مشكلة مثل مرض السكري.

فحص ضغط الدم

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والسكري وزيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يبدأ معظم الأطباء هذا الفحص مع الأطفال في سن الثانية، ثم يواصلون الفحص سنويًا.

اختبار الكوليسترول

توصي جمعية القلب الأمريكية بإجراء اختبار أساسي في سن العاشرة، ثم إعادة الاختبار كل أربع إلى ست سنوات للأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بارتفاع الكوليسترول.