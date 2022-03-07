10 مارس.. الحكم على بائع طيور وزوجته بتهمة قتل والدها بالعمرانية

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة بائع طيور وزوجته، لقتلهم والدها بمنطقة العمرانية، للحكم بجلسة 10 مارس المقبل.

وأحالت النيابة العامة كل من "أ ح "، محبوس، ۳۸ سنه؛ تاجر طيور و"ر.م" محبوسة ٣٨ سنة، ربة منزل، إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر يوليو لعام 2021- بدائرة قسم شرطة العمرانية، ضربا المجني عليه" م ا "عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم وبيتا النية على ضربه وما أن ظفر به حتى سدد المتهم الأول إليه عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده والتي أودت بحياته بيد أنهما لم يقصدا من ذلك قتله ولكن أفضى ضربه الى الموت؛ وحال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد "م.س" ؛ ۳۸ سنة؛ مالك حانوت منظفات، بأنه وأثناء توجهه للعقار ملكه - محـل العثور على جثمان المجني عليه لتحصيل قيمة الإيجـار مـن المتهم الأول - المستأجر لثلاث وحدات سكنية بـذات العقار - وبطرق باب الوحـدة السكنية الكائنة بالدور الخامس محل إقامة المتهم لم يجبه أحد واشتم رائحة كريهة تنبعث من داخلهـا فأبلغ الشرطة.

وشهد رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، بأنـه تمـكـن مـن ضبط المتهم الأول نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبطه وبرفقته المتهمة الثانية وبمواجهته بشـأن الواقعـة أقـر لـه بقيامه بالتعـدي بالضرب على المجني عليه في أماكن متفرقة من جسده على إثر مشادة كلامية حدثت بينهما بسبب مطالبة الأخير له بمبلغ مالي استدانه منه؛ وعقب ذلـك حـدثت وفاته فحملـه علـى فـراش بغرفة النوم الخاصة به واصطحب زوجته وأولاده وغادر محل الواقعة.

وشهد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بأن تحرياتـه السرية حول الواقعة دلته لوجود شبهه جنائية في وفاة المجني عليه وأن المتهم الأول هو المتسبب في وفاته لقيامه بالتعدي عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسـده وكان ذلك في حضور المتهمة الثانية والتي شدت من أزره.