تحرير 5 محاضر للبناء المخالف بمدينة العبور (صور)

قاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمخالفات البناء كما تم تحرير محضر وعمل إزالة فورية لمباني مخالفة (زيادة النسبة البنائية لغرف السطح) بالقطعة رقم(٨) محلية (٣٤و) بالحي الثاني وتم رفع العداد والتحفظ عليه.

وكلف المهندس عبد الرؤوف الغيطي ادارة الامن وادارة الازالات والتنمية بتشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح اوضاع المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأضاف المهندس عبد الروؤف الغيطي أن الحملة قامت بإزالة سقالات خشبية وشدات بالقطعة رقم (٢٥) محلية (٥د) لمخالفة قرار ايقاف الاعمال وتم التحفظ على المعدات والأدوات المضبوطة ، كما تمت إزالة تاندة ثابتة مخالفة بالمحل رقم (٣٢٥) محلية (٥د) بالحي الأول.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلي أن الحملة قامت بإزالة مواد البناء والتحفظ على الحديد المستخدم بالقطعة رقم (٤)بلوك (٢٥٠٢٥) لمخالفة قرار ايقاف الاعمال وتم التحفظ علي المعدات والادوات المضبوطة.

وتابع رئيس الجهاز أنه وأثناء مرور الحملة تم ضبط سيارة لبيع الخضروات بالطريق الرئيسي وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز ، مؤكدا علي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين كما اضاف ان هناك توجيهات من السلطات المختصة بعدم وجود إي عشوائيات وتطبيق بيئة مستدامة وفقا لتوجيهات الدولة ، مؤكدا علي استمرار ازالة كافة العوائق حتي يتم ازالة كافة الاشغالات والمخالفات واعادة الواجهة الحضارية والانضباط الامني الي شوارع المدينة .

