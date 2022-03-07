بلينكن ولابيد يناقشان في ريجا الملفين الأوكراني والإيراني

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الإثنين في ريجا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

يأتي الاجتماع في العاصمة اللاتفية بعد يومين من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لموسكو حيث عقد اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع الرئيس فلاديمير بوتين، على أمل إيجاد حلّ لإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا.

ووفق "فرانس برس"، قال لبيد في بداية الاجتماع الذي جرى في فندق بريجا "لوقف الحرب يجب التفاوض".

وأضاف أن "اسرائيل تجري محادثات مع الجانبين، مع كل من روسيا وأوكرانيا، ونعمل بتنسيق كامل مع أكبر حلفائنا الولايات المتحدة، ومع شركائنا الأوروبيين".

من جهته، شكر بلينكن لإسرائيل جهودها لإيجاد مخرج من الحرب. وكان بينيت قد أكد الأحد أن إسرائيل ستواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الملف "إذا لزم الأمر".

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وإمكان إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده وإسرائيل "متحدتان وملتزمتان" ألاّ تتمكن إيران من "الحصول على سلاح نووي أبدا".

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدًا الثلاثاء، زيارة إلى إستونيا في إطار سلسلة من الزيارات الأوروبية التي بدأها يوم الخميس الماضي لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "بوستايمز" الإستونية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الوزير الأمريكي سيجتمع مع وزيرة الخارجية الإستونية "إيفا ماريا ليميتس" ورئيس الوزراء كاجا كالاس، بهدف مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا وتكثيف الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلًا عن السعي لتوثيق التعاون الاقتصادي والطاقة خلال زياراته لدول البلطيق.

يشار إلى أن كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف أعلن قبل قليل، أن الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت اليوم في بيلاروس وتركّزت على فتح ممرات إنسانية لم تكن "بمستوى تطلعات" موسكو.

وقال فلاديمير مدينسكي في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "لم تكن المفاوضات بمستوى تطلعاتنا"، مضيفا "نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر".