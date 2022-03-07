قوافل ثقافية تجوب مدارس القليوبية وصحة المراهقين في «ثقافة بهتيم»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان.

ونظم بيت ثقافة قها قافلة ثقافية لطلاب مدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بنات بقها، استهلت بمحاضرة لفضيلة الشيخ أحمد عبدالعظيم، بإدارة أوقاف قها، حول قيم التواضع وإحترام الأخر، أعقبها فقرة إلقاء شعر للشاعر أحمد عمار، وأحمد إكرامي، ثم محاضرة حول التنمر وخطورته للأستاذة تراجي إبراهيم، أعقبها ورشة رسم على السيراميك بألوان الزيت، وورشة تطريز على الخيش للمدربين فتحي عبدالحليم، وناهد أحمد.

نظم قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان "صحة المراهقين والتغذية السليمة" بمدرسة التربية الفكرية بمجمع اسكو، ألقاها د. رانيا ممدوح، مسئول الثقافة والإعلام بإدارة حي شرق شبرا الخيمة الصحية، تعد مرحلة المراهقة من الأوقات الصعبة ليس فقط على المراهقين بل الاباء أيضًا، إذ يواجه خلالها المراهقين اضطرابات مختلفة سواء عاطفية وجسدية وجنسية وهرمونية وفكرية واجتماعية، تؤدي هذه الضغوط وغيرها إلى تعرض المراهقين لاضطرابات في الصحة النفسية لديهم، إذ قد تكون أيضًا مهددة للحياة، تعتمد التغذية الصحيّة على تناول مجموعةٍ متنوّعةٍ من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحّة، والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة.

وأعد بيت ثقافة أبوزعبل، قراءة في كتاب "الإعاقة السمعية" تأليف د. محمد حسن غانم، يستعرض الكتاب تصنيف الإعاقة السمعية وما عليه من فقد السمع الخفيف وفقد السمع المتوسط وفقد السمع الشديد، وغيرها من المعلومات الهامة حول هذه الإعاقة.

نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "استخدامات برنامج Power Point" حاضرها سارة محمد، إلى جانب ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية وعرض فني جديد لفرقة الموسيقى النحاسية بقيادة الفنان جون طلعت، قدموا خلالها باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة، ورشة رسم حر للأطفال أعقبها معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي لقصة "زينب وعيد الأم" تأليف يونس بن الطيب، بصوت ريحاب وجيه، أعدها قصر ثقافة كفر شكر، وورشة حكي لقصة "هدهد سليمان" تأليف أحمد بهجت، بصوت محاسن باطه، أعدها بيت ثقافة شبين القناطر.