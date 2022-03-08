السر وراء اعتزال حنان ترك الفن وارتدائها الحجاب

في ذكري ميلاد الفنانة الجميلة حنان ترك التي مازلت راسخة في أذهان جمهورها سنتعرف علي السر وراء اعتزالها الفن رغم تألقها في عالم الفن بشكل مميز بين جيلها.

لكنها وجدت أن الاعتزال هو سر التوبة والرجوع إلي الله عز وجل، كما أكدت خلال تصريحات صحفية أن قرار اعتزالها لم يكن مفاجيء للمقربيين من أصدقاءها علي مستوي الشخصي والفني.

حيث أنها قررت الاعتزال والإعلان عن خبر توقفها عن تقديم الأعمال الفنية من خلال برنامج " أنا والعسل" الذي كان يقدمة الإعلامي نيشان في شهر رمضان الكريم لعام ٢٠١٢ علي قناة الحياة ٢.

وقالت حنان ترك خلال تصريحتها الصحفية أن نيتها في الاعتزال كانت موجودة منذ فترة طويلة، لكنها لم تعلم متي تكون، حتي هي شخصيا كانت لا تعلم ميعاد اعتزالها.

اعتزالها في برنامج "أنا والعسل"

وأكد أنها وجدت إشارة من الله عز وجل بعد انتهاء تسجيل حلقتها مع الإعلامي نيشان، عندما طرح عليها سؤال بخصوص الدين، وهي هل حجابها يتعارض مع الدين؟ في ذلك الوقت لم ترد حنان علي نيشان والتزمت الصمت التام، ولكنها ظلت تفكر عدة أيام حتي استعادة قوتها وقررت الاتصال بالبرنامج "أنا والعسل " والاعتزال علي الهواء مباشرة.

قرار ارتداء الحجاب كان من مده طويله لكن كنت اخشي العودة

وتضيف حنان ترك أنها أرادت ارتداء الحجاب قبل تلك الفتره لكنها خافت أن ترتدية وتخلعة مره أخري مثلما فعل العديد من الفنانات، لأنها كانت لاتعلم الكثير في الدين.

وفاة علاء وليد الدين سبب اساسي في اعتزال حنان ترك

ومن أسباب اعتزال حنان ترك هو وفاة صديقها علاء وليد الدين، حيث أنه كان يشارك معها فيلم "عربي تعريفة"، لكنه لم يكتمل بسبب وفاته، وهذا ماجعها في صراع نفسي مع نفسها وشعورها بحزن كبير، وسؤالها لنفسها كيف كان امامها في لحظه واختفي في لحظه فجاءة دون أي أسباب وهذا مادفعها ل قرار الاعتزال وارتداء الحجاب.