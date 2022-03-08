محمد صلاح الأكثر انتشارًا.. أسعار فوانيس رمضان في الأسواق

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك، وبدأت الأسواق تمتلئ بكل ما يخص تلك الأيام عن غيرها مثل فوانيس رمضان بأنواعها وأشكالها المختلفة.

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي أسعار فوانيس رمضان المختلفة في بحسب محمد منيب صاحب أحد المحال التجارية في السيدة زينب ومحمود عبد الجواد صاحب محل فوانيس في مصر الجديدة.

يقول محمد منيب إن أسعار فوانيس رمضان تتزايد من عام لآخر، فمع قدوم شهر رمضان، خاصة بعد أن أصبح التهادي بالقوانيس لا يقتصر على الأطفال، فضلا عن تعليقه فى الشوارع ليعطيها بهجة وفرحة بقدوم الشهر الكريم.

ويعتبر فانوس محمد صلاح من الفوانيس الأكثر انتشارًا فى الأسواق منذ 4 أعوام، ويزداد الطلب عليه بين الأطفال بسبب حبهم الشديد وتعلقهم بنجم ليفربول، وكما أن سعره أصبح رخيصًا وشكله رائع وألوانه متميزة ويتحمل ويبلغ سعره 120 جنيها للحجم الصغير و200 جنيه للحجم الكبير.

وهناك فوانيس صناعة صينى رخيصة فيوجد مثلا فانوس على شكل جمل يجر خلفه عربة بسعر 80 جنيها وفانوس على شكل عروسة بلاستيك بسعر 100 جنيه وفانوس على شكل ماريو يبلغ سعره 100 جنيه.

ويقول محمود عبد الجواد، إن أسعار الفوانيس تختلف من عام لآخر نتيجة اختلاف أسعار الدولار، ولكن أصبح الإقبال أكثر على الصناعة المحلية للفوانيس لجودتها ورقي شكلها ولكن أسعارها عالية.

وتتراوح اسعار الفوانيس بين رخيصة نوعا ما وعالية جدا فمثلا فانوس على شكل حصان بلاستيك يكون سعره 70 جنيها وفانوس على شكل ديك يكون سعره 80 جنيه وفانوس على شكل سيارة يبلغ سعره 90 جنيه، اما العروسة يبلغ سعرها ١٤٥ جنيه.

اما سعر الفانوس ااصاج يبلغ سعره 120 جنيه جملة ويباع للمستهلك 150 جنيه، والحجم الوسط منه يبلغ سعره 200 جنيه جملة ويباع للمستهلك ب 240 جنيه، والحجم الصغير يبلغ سعر 100 جنيه ويباع للمستهلك ب 140 جنيه اما الفانوس مينمار إضاءة فقط وحجمه صغير جدا ولا يصدر أي أصوات يبلغ سعره 70 جنيه، ويبلغ سعر الفانوس الخشب الصغير 60 جنيه، وسعر الحجم الكبير 90 جنيه.

أما سعر فانوس رمضان العروسة على شكل ديزني للبنات يبلغ 150 جنيه.

ويقول محمد منيب إن هناك ناس يحبون شراء العرائس القطنية على شكل شخصيات كارتونية ويبلغ سعر على شكل عروسة قطن بالأغاني بـ 150 جنيها ويبلغ سعر الفانوس الورقي بالاضاءة أو الفوانيس الخشب تبدأ من 70 جنيه.

سعر الفانوس الصاج بسعر 250 جنيها للجملة ، بينما يباع للمستهلك بـ 300 جنيه وسعر الحجم الوسط 200 جنيه جملة ويباع للمستهلك بـ 250 جنيه وسعر الصغير بـ 150 جنيه .

ويبدأ الفانوس الخرز من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وذلك حسب الحجم والوزن والخرز المستخدم وسعر الفانوس الخيامية يصل إلي 90 جنيه.