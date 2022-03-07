مطران الأقصر يزور رعية العائلة المقدسة بجراجوس

احتفل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك مساء أمس، بقداس أحد الرفاع المكرس من أجل الإكليريكية، برعية العائلة المقدسة بجراجوس.

وشارك بالحضور في الاحتفالية الأب روفائيل ناشد، راعي الكنيسة، والأب بولس فاروق، وتأمل نيافته في العظة حول الدعوة الكهنوتية، وثقة المدعو في نعمة الله، التي تكمل كل ضعف بشري.

وتحدث الأنبا عمانوئيل أيضًا حول أهمية زمن الصوم الأربعيني المقدس، ويعدنا للاشتراك في سر موت وقيامة الرب من بين الأموات، وسبق صلاة القداس الإلهي، الاحتفال بسر المعمودية لأحد أبناء الرعية، ثم توجه نيافته بصحبة الأباء الكهنة، لزيارة بعض أسر الرعية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.