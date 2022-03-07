محافظ الإسكندرية يستمع إلى احتياجات ومطالب أهالي مساكن «توشكى»

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط أهالي مساكن توشكى بنطاق حي العامرية أول، لإطلاعهم علي ما تم من الحلول العاجلة التي وضعتها المحافظة للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين بعد إعادة رفع كفاءة عدد من الخدمات الأساسية برئاسة محمد عبد الله رئيس حى العامرية أول، والمحاسب تحسين محمد علوانى مساعد رئيس الحى الميدانى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير إدارة خدمات المرافق.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة.



وأكد أنه تم التنسيق التام بين مسئولي المرافق والخدمات والتوجيه بالبدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بالمنطقة، وعلى رأسها أعمال الرصف والإنارة والصرف الصحي. موضحًا أنه تم إزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمساكن وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد وزيادة ساعات عمل وسائل النقل التابعة للهيئة العامة للنقل والركاب، لافتاً أنه سيتم دراسة تلبية تلك المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن طبقًا للامكانيات المتاحة.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين، موضحًا أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات وسيتم التصدي الفوري لها وإزالتها.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، أمس، برفع المخلفات المتراكمة في بعض المناطق بشكل عاجل ورفع أي مخلفات سواء الردم أو القمامة من الشوارع أول بأول وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية، كما وجه المحافظ بزيادة تشجير وتزيين الحدائق العامة وتقليم أشجار الجزر الوسطي بنطاق جميع الاحياء.