الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شعب النعام وفرقة أشولي وماليندي بأولى حلقات «زووم Africa» في موسمه الثاني

زووم Africa
زووم Africa

يكشف برنامج "زووم Africa" الذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف على قناة "CBC"، أسرار وحكايات جديدة من عدة دول في موسمه الثاني الذي ينطلق يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

 برنامج "زووم Africa"

في أولى حلقات الموسم الثاني، تكشف سالي عاطف عن حياة قبيلة الفادوما في دولة زيمبابوي التي تعد من أشهر الشعوب الإفريقية ومعروفة باسم شعب النعام لأن أقدامهم بلا أصابع.

من زميبابوي إلى كينيا، حيث يعرض البرنامج تقريرًا حول منطقة ماليندي السياحية في كينيا المتميزة بالبحر والمياه الصافية والحيوانات البرية والتاريخ الممتدة. 

تؤكد سالي عاطف أن مدينة ماليندي من أجمل المدن الساحلية في القارة الإفريقية وأجمل مزار للحيوانات والسفاري والأسماك في إفريقيا، وتوضح أنها زارتها بنفسها ورأت سحر الجغرافيا وروعة التراث والتاريخ هناك. 

 ولأن الفن والموسيقى روح الشعوب الإفريقية، تستضيف الإعلامية عرضًا لفرقة أشولي الموسيقة الشهيرة في جنوب السودان، حيث تتناول الفقرة أنواع الرقصات والأغاني وأشهرها في إفريقيا. 

مع اقتراب تصفيات كأس العالم وترقب لقاء منتخبي مصر والسنغال، تقدم سالي عاطف كذلك فقرة خاصة عن الرياضة في مصر والسنغال وتوقعات مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم. 

تشير الإعلامية خلال الحلقة إلى أن كرة القدم هي عشق القاهرة السمراء، وكل الشعوب الإفريقية تعرف بعضها بصورة أكبر بسبب الكرة والرياضة وهو ما جسدته بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

جنوب السودان تاريخ القارة الإفريقية القاهرة السمراء الجغرافيا اسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

وسائل يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي غلاء في الأسعار

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب الكوادر التكنولوجية للعمل بالبنك الأهلى (صور)

حبس المتهمين بقتل بطلق نارى خلال مشاجرة فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران