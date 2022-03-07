شعب النعام وفرقة أشولي وماليندي بأولى حلقات «زووم Africa» في موسمه الثاني

يكشف برنامج "زووم Africa" الذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف على قناة "CBC"، أسرار وحكايات جديدة من عدة دول في موسمه الثاني الذي ينطلق يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

برنامج "زووم Africa"

في أولى حلقات الموسم الثاني، تكشف سالي عاطف عن حياة قبيلة الفادوما في دولة زيمبابوي التي تعد من أشهر الشعوب الإفريقية ومعروفة باسم شعب النعام لأن أقدامهم بلا أصابع.

من زميبابوي إلى كينيا، حيث يعرض البرنامج تقريرًا حول منطقة ماليندي السياحية في كينيا المتميزة بالبحر والمياه الصافية والحيوانات البرية والتاريخ الممتدة.

تؤكد سالي عاطف أن مدينة ماليندي من أجمل المدن الساحلية في القارة الإفريقية وأجمل مزار للحيوانات والسفاري والأسماك في إفريقيا، وتوضح أنها زارتها بنفسها ورأت سحر الجغرافيا وروعة التراث والتاريخ هناك.

ولأن الفن والموسيقى روح الشعوب الإفريقية، تستضيف الإعلامية عرضًا لفرقة أشولي الموسيقة الشهيرة في جنوب السودان، حيث تتناول الفقرة أنواع الرقصات والأغاني وأشهرها في إفريقيا.

مع اقتراب تصفيات كأس العالم وترقب لقاء منتخبي مصر والسنغال، تقدم سالي عاطف كذلك فقرة خاصة عن الرياضة في مصر والسنغال وتوقعات مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

تشير الإعلامية خلال الحلقة إلى أن كرة القدم هي عشق القاهرة السمراء، وكل الشعوب الإفريقية تعرف بعضها بصورة أكبر بسبب الكرة والرياضة وهو ما جسدته بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.