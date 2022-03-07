الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصطفى هارب» يتفقد أعمال تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية بسوهاج الجديدة (صور)

مصطفي هارب
مصطفي هارب

تفقد المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يرافقه  المهندس نادر زعفر مدير إدارة الطرق بالجهاز، أعمال تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية والمرافق والطرق، حيث أكد رئيس الجهاز أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بها منتصف العام الجاري. 

وقال «هارب» إن المشروع الأول يتمثل في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من شبكة الطرق والتي تم الانتهاء من طبقة «الأساس والأسفلت» بمنطقة النخيل 162 فدانا بطول 12 كيلو مترا. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن تكلفة تطوير طرق منطقة النخيل تبلغ نحو 14 مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من المشروع في 23 مايو 2022 المقبل. 

عرفة: تكلفة أعمال تنفيذ المشروع الثاني بلغت 14 مليون جنيه  

ومن جانبه، قال على عرفة معاون رئيس الجهاز، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق لشريط 100 متر، تشمل أعمال «الفورمة- المياه - الصرف»، بطول شبكات الطرق البالغة 10.5 كيلو متر.

وأشار عرفة إلى أن تبلغ تكلفة أعمال المرافق من شبكات المياه والصرف الصحي بنحو  14.3  مليون جنيه، موضحاً أن المتوقع سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 15 شهر ابريل المقبل  2022 المقبل . 

نادر: تطوير طرق مطار سوهاج بمنطقة 455 فدان  

وقال المهندس نادر زعفر مدير إدارة الطرق بجهاز سوهاج الجديدة، إنه يجري تنفيذ أعمال المرافق بالطريق الرابط بين «مطار سوهاج الجديد - منطقة 455 فدانا».  

وأضاف زعفر أن طول الطريق  بين مطار سوهاج ومنطقة 455 فدان، يصل لنحو 1.5 كيلو متر وبعرض 42 مترا، موضحاً أن إجمالي التكلفة يصل إلى 18 مليون جنيه. 

المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة تنفيذ 3 مشروعات للطرق البنية التحتية شبكات الصرف الصحي شبكات المياه تكلفية المشروعات 46 مليون جنية

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