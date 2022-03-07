الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: إنجازات السيسى فى مجال النقل تعادل 5 أضعاف مثيلتها منذ الخديوى إسماعيل

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

وطالب النائب محمد نشأت العمدة، بأن هناك حاجة ملحة وضرورية لإنشاء إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا، حيث يخدم عددا كبيرا من المواطنين حيث إن المنطقة مأهولة بالسكان وتشهد تكدسا مروريا كبيرا ، مطالبا بضرورة إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.

وأوصت اللجنة بتوفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية القادمة للوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبوزيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص في الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقي والطريق الصحراوي الغربي.

وقال النائب حسام أبو زيد مقدم طلب الإحاطة إن المنطقة الصناعية بها ما يقرب من 600 مصنع والمواطنين بحاجة إلى التنقل لعملهم بسهولة لأن الدخول للمنطقة أصبح يمثل عبئا وصعوبة على المواطن .

من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الصناعية والسياحة وفى إطار خطة التنمية الشاملة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه في مجال النقل منذ أيام الخديوى إسماعيل إلى عام 2013 يمثل 20% فقط من إنجازات الرئيس السيسي منذ عام 2014 إلى الآن.

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمتابعة وتكليف النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمتابعة مع الهيئة العامه للطرق والكباري ويتم الإخطار بالمدة الزمنية ومكان التنفيذ .

تكدس مروري الطريق الصحراوي لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنجازات الرئيس السيسي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

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