إصدار رواية «أفاعى النار» لجلال برجس فى نسختها الفارسية قريبًا

تصدر قريبا عن دار «مرواريد» للنشر والتوزيع الترجمة الفارسية لرواية «أفاعي النار» للكاتب الأردني جلال برجس، والرواية ترجمها كريم أسدي أصل.

وقال جلال برجس عن الرواية: «هذه هي الترجمة الثالثة لأفاعي النار بعد ترجمها إلى الإنجليزية والفرنسية ومن قبل المترجم كريم أسدي أصل الذي ترجم دفاتر الوراق فصدرت قبل أشهر. يسعدني هذا التعاون مع كريم أسدي فقد أتاح لرواياتي أن تصل قرائي باللغة الفارسية».

أما عن رواية أفاعي النار فهي تتناول الرواية قضية الإرهاب والتطرف التي لا تزال تهدد الإنسانية من خلال حكاية معلم يهرب من الأردن إلى فرنسا وهناك يتدرج في السلك التعليمي إلى أن يصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة السوربون ويؤلف كتاباً بعنوان (العيب والعرام).