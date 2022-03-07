الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اجتماع اليوم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو، ووزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استمع من الوفد الفلسطيني الرفيع إلى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من صعوبات وتحديات متنامية.

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جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأعرب الوفد عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك لما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية إلى استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.

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وأكد مساندة مصر تطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب شكري عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

مصر سامح شكري منظمة التحرير الفلسطينية القضية الفلسطينية وزير الخارجية أحمد مجدلانى المصالحة الوطنية

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