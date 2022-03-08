نوع من الشاى يزيد من خطر الإصابة بالسرطان 3 أضعاف

يعتاد الأشخاص بعد الإفطار على شرب كوب من "شاي المتة"، لكن أظهرت الدراسات أن كوب من الشاي يمكن أن يضاعف خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بثلاثة أضعاف، فنظرت العديد من الدراسات في المخاطر بين أنواع السرطان المختلفة.

وفقًا لموقع "the sun"، تشير مجموعة من الدراسات إلى أن الاستهلاك المتزايد لشاي المته قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Cancer Epidemiology Biomarker and Preventionإلى أن هذا الشاي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي مثل سرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الأمعاء وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد.

واقترح الخبراء، أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الشاي يحتوي على مادة مسرطنة تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، توجد الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات أيضًا في منتجات مثل اللحوم المشوية ودخان التبغ.

وقال الخبراء: "شرب المتة"، وهو منقوع من عشبة إلكس باراجوارينيسيس، شائع جدًا في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، وقد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

في مراجعة أخرى للدراسة، وجد الخبراء أنها يمكن أن "تضاعف ثلاث مرات" من خطر الإصابة بسرطان المريء.

يتم تشخيص سرطان المريء بحوالي 9200 مرة، ويتسبب في وفاة 7900 شخص كل عام في المملكة المتحدة، كما درس المسعفون سابقًا الطريقة التي يتناول بها الناس الشاي والعلاقة بسرطان المريء، و وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2019 أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الساخن معرضون لخطر الإصابة بالحرارة.