«عودى يا ليالى الرضا».. احتفالية نصف شعبان بمركز الإبداع قبة الغورى

يقيم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، احتفالية كبرى تحت عنوان "عودى يا ليالى الرضا" بمشاركة نخبة متميزة من فرق فن السماع برؤية فنية للمبدع انتصار عبد الفتاح، وذلك يوم الأحد الموافق 13 مارس لعام 2022 بمركز إبداع قبة الغورى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبمناسبة الاحتفال بالنصف الثانى لشهر شعبان واستعدادًا لليالى المقامات الروحية الدورة السابعة فى شهر رمضان المعظم.

يشارك فى الاحتفالية فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة الحور وضيف شرف الإحتفالية سوريا بمشاركة فرقة تواشيح للمنشد الكبير عدنان الساسة.

وتقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت في آخر العصر المملوكي وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت في عصر مملوك شركسي هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذي تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكائه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وقد شيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغورى- مسجد الغورى- قبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع ش الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أما وكالة الغورى فهي تعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر ولحسن الحظ انه بقى جزء كبير منها مما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية.

ومنذ نهاية عام 2000 دخلت وكالة الوكالة مشروع الترميم والتوثيق والذي استغرق خمسة سنوات.

وفى أكتوبر عام 2005 فتحت وكالة الغورى أبوابها مرة أخرى كموقع أثرى وكمركز ثقافي يعمل من أجل التنمية الثقافية والبشرية في منطقة القاهرة الإسلامية ويتواكب أنشطته الثقافية والفنية مع ما يحدث في هذه المنطقة من مشروعات في مجالي العمارة والعمران.