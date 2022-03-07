الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون العربية للتصنيع والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتنفيذ المشروعات القومية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتنفيذ المشروعات القومية التنموية،وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات هيئة البناء والإسكان في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية، موضحا الاتفاق علي التعاون والتكامل في عدد من المجالات ومنها تركيب المحطات الشمسية وأعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي وتركيب وحفر الآبار التي تعمل بالطاقات المتجددة وكافة المشروعات الهندسية. 

وأضاف أن التعاون يمتد ايضا الي أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمباني ومختلف أنواع التجهيزات وتأثيث المباني الإدارية وشبكات الحاسب الآلي وكاميرات المراقبة، والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية وشاشات العرض الإلكترونية والشاشات الليد ،لافتا إلي توريد اي إحتياجات لهيئة التعاونيات في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد دكتور مهندس "حسام الدين مصطفى رزق" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان علي  أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية ، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من مجالات الصناعة الوطنية , مُشيرا إلي تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.

وأشار إلى تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.

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وائل لطفي

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