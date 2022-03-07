الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمخالفتهم اشتراطات التراخيص.. إغلاق وتشميع معامل تحاليل في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 3 معامل تحليل لمخالفتهم اشتراطات الترخيص.

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الحملة الدورية والمتابعة التي تنظمها الوحدة المحلية مع إدارة العلاج الحر وكافة الجهات المعنية للتفتيش على العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل بمدينة قنا ، وبحضور الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، والمهندسة إسلام محمود مسؤول التفتيش بإدارة البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وعلاء السيد مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.

وتابع بأن الوحدة المحلية في تواصل دائم ومستمر بشن وتنظيم الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية على جميع القطاعات لضبط الأسواق وتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد أعلن أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، بأن الوحدة المحلية بتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا تمكنتا من ضبط مركز تجميل يعمل بدون ترخيص علاوةً عن ضبط كمية مستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر.

وتابع بأن الحملة قامت بغلق وتشميع المركز وتحريز الأدوية ومستحضرات التجميل المجهولة المصدر، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، لافتاً أن الحملة جاءت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا وحضور الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، والمهندسة إسلام محمود مسؤول التفتيش بإدارة البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وعلاء السيد مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية .

كما شدد "أنور" على أصحاب المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الخاصة والمراكز الطبية الغير مرخصة بسرعة تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لكل نشاط وذلك تنفيذاً لحرص القيادة السياسية ومحافظ قنا بتقنين الأوضاع واحترام سلطة الدولة والقانون، وأنه في حال المخالفة سيعرض المخالف نفسه للقانون وتطبيق أقصى عقوبة يقولها القانون .

التجارى اجراءات قنا الصحة حملة على عمل

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وائل لطفي

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