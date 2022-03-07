حبس عاطل ضبط بـ 19 لفافة هيروين في المنوفية

قررت النيابة العامة، حبس عاطل بقرية تلا التابعة لمركز منوف، ضبط وبحوزته عدد من لفافات هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بقرية تلا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته (19 لفافة هيروين) وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب محمد سالم معاون مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب أمجد عبد القوى معاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطل، بحوزته 19 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.