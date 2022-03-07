مصر تُشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

تشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 1 إلى 9 مارس جنيف، سويسرا.

يشارك لي الجمعية 140 دولة. وسبقها تنظيم الندوة العالمية للمعايير في 28 فبراير.

وتُعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) كل أربع سنوات، وتحدد تفاصيل فترة الدراسة التالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.

وعلى هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وذلك للتعاون وتبادُل الخبرات في مجال المدن الذكية وإدارة الطيف الترددي، وبناء القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي، ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبالأخص في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يأتي متماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتعلقة بها، وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات المصري.

وتضمنت بنود المذكرة تنسيق العديد من الأمور الفنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادُل الخبرات في الأمور المتعلقة بإدارة الطيف الترددي والترقيم وجودة الخدمات، وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على تبادُل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتحقيق مصالح البلديّن على الصعيديّن الدولي والإقليمي، كما اتفقا على ملامح وآليات التنفيذ الخاصة بالمذكرة والتي تتضمن إجراء خدمات استشارية في مجالات تنمية وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتنسيق الفعاليات المشتركة كالاجتماعات والمؤتمرات، وتصميم برامج تدريبية وورش عمل للطرفين.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بحضور كلٍ من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسفير عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 1 إلى 9 مارس جنيف، سويسرا، بمشاركة 140 دولة، وقد سبقها تنظيم الندوة العالمية للمعايير في 28 فبراير. وتُعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) كل أربع سنوات، وتحدد تفاصيل فترة الدراسة التالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.



وعلى هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وذلك للتعاون وتبادُل الخبرات في مجال المدن الذكية وإدارة الطيف الترددي، وبناء القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي، ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبالأخص في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يأتي متماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتعلقة بها، وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات المصري.