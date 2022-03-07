كل شيء عن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على تكثيف المرور لمتابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في إطار خطة عمل محددة من خلال لجان المتابعة بمديرية الصحة، حيث قامت إدارة المتابعة برئاسه الخليل شريف مدير إداره المتابعة بحملة مكثفة على جميع مستشفيات المحافظة ومراكز اللقاح في مستشفى كفر سعد المركزي، مستشفى السرو المركزي، مستشفى الزرقا المركزي، مستشفى حميات، مستشفى صدر دمياط، مستشفى العام، مستشفى الهلال، مستشفى القلب والجهاز الهضمي، مستشفى الأورام.

كما تم المرور على مركز تطعيم لقاح ستاد دمياط الجديده الرياضي، مركز تطعيم لقاح مستشفى كفر سعد المركزي، مركز تطعيم مستشفى ميت ابو غالب، مركز تطعيم دقهلية، مركز تطعيم مستشفى السرو، مركز تطعيم مركز حضري السرو، مركز تطعيم ستاد الزرقا الرياضي مركز تطعيم مستشفى الزرقا المركزي، مركز تطعيم المسافرين الزرقا، مركز تطعيم مستشفى كفر البطيخ المركزي، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى وتواجد القوى البشرية ومراقبة جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وتم فحص مخزون الأكسجين والمستلزمات ومتابعة الأعطال والأمن والنظافة، وتوجيه الشكر للملتزمين وتحويل المخالفين للتحقيق والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم بمراكز اللقاح.

وتم التأكيد على تطبيق قرار رئيس الوزراء فيما يخص الالتزام بعدم دخول أي من المترددين علي المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية أو العاملين بدون إظهار كارت تلقي لقاح كورونا.

قاد الدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة في دمياط، وفريق من مفتشي الأغذية بقيادة سعيد الفداوى مراقب عام الأغذية بالمديرية يرافقه كلا من سمير الملاح وهيثم أحمد وحسين مسعد مفتشى الأغذية بإدارة دمياط الصحية بحملة مكبرة تمكنت من ضبط مستودع مجهول لتعبئة وتجهيز منتجات الألبان والمخللات غير مستوفى الاشتراطات الصحية يحتوى على ٧٦ طنا من منتجات الألبان والمخللات مجهولة المصدر وظاهر عليها علامات التلف كما تم العثور على ٥٠٠ كيلو ملح طعام غير مطابق للمواصفات ومخللات بحالة سيئة.