الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بترويج العملات المقلدة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات اليوم الاثنين، استمرار حبس شخصين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات لقيامهما بترويج عملات ورقية مقلدة. 

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) بترويج عملات ورقية مقلدة حال قيامهما بشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عملات ورقية مقلدة) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، كما أضافا بتحصلهما عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) "ولا يعلما بياناته" مقابل مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات مديرية امن القاهرة عملات ورقية مديرية أمن أمن تحريات الاجهزة الامنية

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التنوير الحقيقى

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