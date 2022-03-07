5 نصائح من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 رسائل مهمة لطلبة الثانوية العامة بشأن الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022.
وجاءت الرسائي كالتالي:
1- المطلوب منكم هو التحضير الجيد للامتحانات على أساس فهم نواتج التعلم.
2- يمكنكم الاستعانه بقنوات "مدرستنا 3 وحصص مصر والبث المباشر ومنصات بنك المعرفة".
3- لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم الكترونيا.
4- - لا علاقة للتحضير الجيد بشكل التصحيح بأي شكل من الأشكال.
5- نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة ، أيا كانت وسيلة الامتحان.