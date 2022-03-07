الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 نصائح من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 رسائل مهمة لطلبة الثانوية العامة بشأن الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وجاءت الرسائي كالتالي: 

1- المطلوب منكم هو التحضير الجيد للامتحانات على أساس فهم نواتج التعلم.

2- يمكنكم الاستعانه بقنوات "مدرستنا 3 وحصص مصر والبث المباشر ومنصات بنك المعرفة".

3- لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم الكترونيا.

4- - لا علاقة للتحضير الجيد بشكل التصحيح بأي شكل من الأشكال. 

5- نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة ، أيا كانت وسيلة الامتحان.

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طارق شوقى طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم تسجيل المعلمين بنك المعرفة طلبة الثانوية العامة

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وائل لطفي

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