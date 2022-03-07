«عرب نيوز»: المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين في عهد الرئيس السيسي

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح للسيدات القاضيات بالجلوس على منصة القضاء الإداري لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، معتبرة أنه يمثل "حدثا تاريخيا" كبيرا جاء بعد سنوات عديدة من المطالب بتمكين المرأة من العمل في السلك القضائي.

وأبرزت الصحيفة تجليس رضوى حلمي أحمد كأول قاضية تعتلي منصة مجلس الدولة، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين في عهد الرئيس السيسي والخطوة تمثل انتصارًا كبيرا لها.

قرار السيسي اللبنة الأساسية في دعم كل امرأة مصرية

وذكرت أن القاضية رضوى حلمي توجهت، في مؤتمر صحفي، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره التاريخي والذي وصفته بأنه "اللبنة الأساسية" في دعم كل امرأة مصرية، وكان بمثابة الدعم المعنوي لها، معتبرة أن القرار خطوة مهمة ومسئولية كبيرة على عاتقها.

ووجهت "حلمي"، في تصريحات لـ "اراب نيوز"، رسالة للفتيات المصريات قائلة : "لا تتخلى عن أحلامك، إن العالم يتغير وأصبح من الضروري العمل على تطوير الذات ، وهو ما سيفتح الأبواب أمام المرأة المصرية للحصول على القاب مميزة تظهر براعتها وقدراتها".

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ، لـ"اراب نيوز"، أن وجود قاضيات على منصة القضاء الإداري المصري يعد حدثًا تاريخيًا كبيرًا.

المرأة تحظى بالدعم والتمكين في عهد السيسي

وأضاف أنه "منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة، تمتعت المرأة المصرية بالعديد من الإنجازات، وحظيت بالكثير من الدعم من خلال القرارات والقوانين التي مكنتها في مختلف المجالات".

من جانبه، اعتبر محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخطوة انتصارًا للمرأة المصرية بعد صراع طويل والمطالب بتمكينها في السلك القضائي.

انتصار كبير للمرأة المصرية

فيما قالت ماجدة مصطفى، التي تشغل إحدى المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم، إن تعيين قاضية يمثل انتصارًا كبيرا للمرأة المصرية، مضيفة لصحيفة آراب نيوز: "كل يوم تثبت المرأة المصرية كفاءتها".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 1980 قاضية في النيابة الإدارية يمثلن 43٪ من أعضاء الهيئة، و670 امرأة في هيئة قضايا الدولة يمثلن 20٪ من أعضائها، مضيفة أن المستشارة الراحلة تهاني الجبالي كانت القاضية الوحيدة التي عُينت في المحكمة الدستورية عام 2003، وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات، قبل أن تُقال عقب تولي حكومة الإخوان السلطة في منتصف 2012.

وتابعت أن رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، اعتبرت أن "يوم 5 مارس (الذي شهد تجليس القاضيات على منصة مجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخها) أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية".

وأشارت إلى أن وزير العدل المستشار عمر مروان، عبر في تصريحات إعلامية، عن تقديره لمن ساهم في الجهود المبذولة لتجليس القاضيات على منصة القضاء الإداري، متوقعا أن يشهد العام المقبل تواجد عضوات سيدات في تشكيلات المحاكم المختلفة.