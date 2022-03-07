حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 7 مارس 2022

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الإثنين 7 مارس للأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

قد يكون لديك قوة داخلية جيدة ، قد تستمتع في العمل ، قد تستمتع بلحظات رومانسية مع الزوج ، مما قد يحسن الانسجام المنزلي ، من المحتمل أن تنفذ أفكارًا جديدة في أعمال العائلة ، قد يكون الكمال لديك تساعدك على تنفيذ الخطط بنجاح.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

قد تكون مملاً وخائب الأمل ، ننصحك بالتحكم في غطرستك ، وإلا فقد تواجه بعض الخسارة بسبب كلامك القاسي ، وأنت تتحدث مع من حولك، و يجب أن تكون في حذر أثناء إجراء مناقشة مع شريكك حول مواضيع لا قيمة لها ، فقد يكون ذلك سببًا في تفكك العلاقة.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

قد يكون هناك راحة في البال ، قد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك ، مما قد يزيد السيولة في عملك ، قد تعزز أرباحك رصيدك المصرفي ، وقد تستمتع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية، و قد يجد الفردي تطابقًا جيدًا على الأرجح قد تتخذ الشركيين قرارًا بالزواج.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

قد تكون سعيدًا جدًا ، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح ، وقد يكون رئيسك سعيدًا ويقدر عملك ، ومن المحتمل أن يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو وظيفتك في العمل ، من حيث الترقيات ، فمن المحتمل أن السيطرة على المعارضين والأعداء المختبئين، قد تتخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالزواج بمساعدة الأقارب.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

من المحتمل أن تزور مكانًا دينيًا مع العائلة أو الأصدقاء ، قد تخطط للتبرع ببعض المبالغ لأي مكان ديني أو لبعض الأعمال الخيرية، و من المحتمل إتمام الصفقات المتعلقة بالممتلكات ، وقد تخطط للسفر إلى الخارج فيما يتعلق بالعمل ، وقد تخطط أيضًا للحصول على تعليم عالٍ ، وننصحك بشرب الكثير من الماء لتجنب أي مشاكل في الكلى.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

قد تكون ضحية لمؤامرات ، يُنصح بتجنب التورط في الخلافات ، يُنصح بتجنب الخوض في الحجج في الحياة المنزلية ، يجب أيضًا تجنب القيادة السريعة أو أي جولة مغامرة قد يكون الأداء الأصلي المتعلق بالبحث والتنجيم والعلوم والجيولوجيا أفضل ما لديهم.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

قد تكون مشغولاً في العمل ، وقد تكون نشيطًا ، مما قد يؤدي إلى تسريع مشروعك ، وقد تتمكن من اتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة عملك ، ومن المحتمل أن تبدأ ابتكارًا جديدًا في شراكة لا ينصح بالاستثمارات في الأصول الثابتة مع شريك الأعمال.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تؤدي أداءً جيدًا في العمل ، وقد تتوقع بعض الترقيات أو النقل من حيث المكاسب ، وقد تخطط أيضًا لتغيير الوظيفة الحالية ، وستكون علاقاتك مع كبار السن قوية و سيتم علاج المشاكل الصحية القديمة الآن ، وننصحك بالتحكم في عاداتك الغذائية ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في المعدة.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد تكون الأمور تحت السيطرة ، وسوف تستمتع في العمل ، وقد يكون تركيزك جيدً مما سينعكس على طريقة عملك ، ستساعدك حكمتك على المضي قدمًا في اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالمهنة ، ومن المحتمل أن تحقق استثماراتك السابقة أرباحًا ، مما قد يزيد من مدخراتك ينصح بتجنب المضاربة.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

قد يكون لديك شعور كئيب ، قد تكون غير راضٍ ، قد لا تستمتع بيومك ، قد تكون ضحية للغطرسة قد يؤثر ذلك على حياتك المهنية والمنزلية ، وقد تشعر داخليًا بانعدام الثقة ، مما قد يمنعك من القيام بشيء إبداعي في العمل.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

قد تشعر بالحيوية ، وقد تؤدي بكفاءة في العمل ، وقد يدفع لك عملك الشاق الآن مما قد يعزز ثقتك بنفسك من المحتمل حل النزاعات المتعلقة بالممتلكات مع الأشقاء الآن ، وقد يؤدي إجتماعك مع شخص مؤثر إلى تعزيز شبكتك يمكن أيضًا حل النزاعات مع الشريك.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

أنت مهذب مع الأشخاص من حولك ، قد تتخذ بعض القرارات الصعبة في العمل ، بمساعدة أفراد عائلتك ، من المحتمل أن تحصل على طلب كبير مع تساعد في مهارات الاتصال الخاصة بك ، والتي قد تزداد في العمل ، يُنصح بتوخي الحذر في قضايا الحلق والأذنين والعينين.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.