من ريتشارد قلب الأسد لعباس الضو.. أدوار خالدة لحمدى غيث

تحل اليوم ذكرى وفاة النجم حمدي غيث، الفنان صاحب الصوت المميز والذي يمكنك تمييزه من وسط ملايين، حيث توفي في السابع من مارس عام 2006، تاركًا خلفه العديد من الأعمال المتنوعة والفريدة من نوعها.

التحق الفنان الراحل حمدي غيث بكلية الحقوق، ثم معهد التمثيل وكان الأول على زملائه، الأمر الذي دفعه لترك كلية الحقوق حينما جاءته منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية، وكانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم صراع في الوادي الذي توالت بعده الأفلام لتصل لحوالي 19 فيلما سينمائيًا.

لم يكتف النجم حمدي غيث بالتمثيل فقط، بل عمل أستاذًا في أكاديمية الفنون، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي حيث أخرج عددًا من المسرحيات منها “مأساة جميلة” و"أرض النفاق"، فهناك العديد من الأعمال التي ستظل خالدة في الأذهان لسنوات قادمة، نرصد بعضها في السطور التالية:

ريتشارد قلب الأسد

جسد الفنان حمدي غيث دور الملك ريتشارد قلب الأسد بفيلم صلاح الدين الأيوبي، حيث برع في تقديم الدور بقوة واحترافية عالية، أجبر النقاد وقتها على الإشادة به.

عباس الضو

قدم النجم الراحل حمدي غيث شخصية "عباس الضو" بالجزء الثاني من المسلسل الأشهر بالدراما المصرية “المال والبنون”، وذلك استكمالا لدور أخيه عبد الله غيث الذي توفي بعد تصوير الجزء الأول.

الشيخ بدار

يعتبر مسلسل ذئاب الجبل من روائع الدراما المصرية، ففي هذا المسلسل قدم النجم الراحل حمدي غيث دورًا كبيرًا يـ"الشيخ بدار" الذي تحدى قريته وتقاليدها ووافق على زواج ابنته من رجل غريب.

عامر عبد الظاهر المصري

يعتبر دوره بمسلسل زيزينيا من الأعمال الفريدة والمتميزة للنجم الراحل حمدي غيث، حيث قدم دور عامر عبد الظاهر والد الفنان يحي الفخراني، وزوج الفنانة هدى سلطان.