الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرس الحدود البولندى: فرار أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا

لاجئين من أوكرانيا
لاجئين من أوكرانيا

أعلن حرس الحدود البولندي أن أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا قد فروا إلى بولندا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير الماضي.

وقال حرس الحدود، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "هذه مليون مأساة إنسانية، مليون شخص تم نفيهم من منازلهم بسبب الحرب".

كما نشر حرس الحدود البولندي صورا تظهر عبور اللاجئين الأوكرانيين حدود البلاد.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز "إف -16".

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، يمكن لبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميغ-29" وطائرة "سو -25" الهجومية ، مقابل استلام مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة.

ويؤكد المنشور أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي خاطب أعضاء الكونجرس الأمريكي  بطلب لتسهيل توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تدرس الولايات المتحدة الخيار الذي ستزود فيه بولندا كييف بعدد معين من طائرات ( "MiG-29" و "Su-25s") وتنقل الولايات المتحدة مقاتلات من إنتاجها إلى وارسو. ولا يحدد تقرير الصحيفة عدد المقاتلات التي يمكن إرسالها.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو. ومثل هذا التبادل للمعدات يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل القيادة في كل من واشنطن ووارسو.

في وقت سابق، طلب زيلينسكي من الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. في الوقت نفسه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا ستنظر في أي محاولات من قبل دول أخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية، فهي محفوفة بعواقب وخيمة على العالم بأسره.

وأشار ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيهدد بشن حرب مع روسيا.

العسكري أوكرانيا روسي بولندا حرس الحدود روسية لاجئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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