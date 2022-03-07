«تعليم الوادى الجديد» تناقش إنشاء أول فرع لاتحاد الرياضة المدرسية

شارك الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الأحد، فى فعاليات مناقشة إنشاء أول فرع للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية فى الوادى الجديد.

يأتى ذلك وفقا لاقتراح برغبة قدمته النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب المصرى بالمحافظة، لمجلس النواب لإنشاء فرع للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية لخدمة أبناء المحافظة واكتشاف مواهبهم الرياضية وتوفير كافة سبل الدعم لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.

وحضر المناقشة بناء على دعوة المجلس ممثل من الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية وممثل من وزارة الشباب والرياضة.

وخلال المناقشة، أكدت نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، أنه بالفعل وبناء على طلب النائبة وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إنشاء فروع الاتحاد بالـ27 محافظة والأولوية لفرع الوادى الجديد كنموذج أول لهم.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لدعمه اللامحدود لطلاب المحافظة وتوجيهاته المستمرة بالاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لخدمة أبناء المحافظة، موجها الشكر والتقدير للنائبة آية مدنى إبنة المحافظة عضو مجلس النواب لما بذلته من مجهودات متميزة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على مواصلة تنفيذ البرامج العلاجية لتحسين ورفع مهارة القراءة والكتابة لدى طلاب مدارس قرى الأربعين بإدارة باريس التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب وخاصة ضعاف القراءة والكتابة بمرحلة التعليم الأساسى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وخاصة بمنهج اللغة العربية ، مع تنفيذ تقييمات دائمة للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ، ورصد النتائج بصفة دائمة .

وتابع الدكتور جمال حسن ،مع الأستاذ عبد الكريم شتيوى مدير إدارة باريس التعليمية سير منظومة العمل حيث شهدت الفصول الدراسية تفاعل متميز من التلاميذ وخاصة أن الهدف الرئيسى من البرنامج تحسين المستوى التعليمى للتلاميذ بالإضافة إلى تشجيعهم على الاستذكار.