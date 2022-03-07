الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر 134 محضر ضبط وتهرب جمركى

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، برئاسة محمد المغربي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري)، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقي، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، من ضبط وتحرير 134 محضر ضبط وتهرب جمركي البضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك بمحال تجاريه بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقه (كمين منشاه العمارى– البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي- أسيوط).

وتشكلت لجان الضبط من محمدالليثي، وعبد الجواد حمام، ومنتصر محمدين، وروماني حنا، وعلى علام، ومحمد عبدالله، وإسماعيل أحمد، ومحمد جمال، وأحمد صابر، وحسن أحمد حسن، مفتشي إدارة المكافحة، ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن، والرائد أحمد المغربي، والرائد على طاهر، والمقدم محمد عبدالكريم، وأمناء الشرطة (جابر العزب- شحات عبدالنعيم- عامر عبد الوهاب- أحمد حسن)، وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات (9 سيارات معاقين)، و قطع غيار سيارات، وقطع غيار دراجات نارية، وهواتف محمولة، وأدوات كهربائية، وأدوات صحية، وأدوات تجميل، وأدوت منزلية، ومبردات مياة، ولعب أطفال، وإطارات دراجات نارية، وإكسسوار محمول، وزيوت سيارات، ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 10 آلاف و770 جنيهًا، وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 503 ألف و776 جنيهًا على ذمة قبول التصالح بعد إخطار  عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

ملابس على غدا الضرائب المركزى محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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