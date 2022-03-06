الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة الهجرة: لم نسجل أى حالات وفاة من الجالية المصرية فى أوكرانيا

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم في صالون التنسيقية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لم يسجل أي حالات وفاة من الجالية المصرية في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفة: «لدينا إصابة واحدة لمصرى أصيب بـ3 طلقات نارية وتم نقله للعناية المركزة وخرج من العناية، ووصل إلى بولندا وخرج من بولندا استعدادًا لعودته إلى مصر».

وأضافت مكرم وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في الصالون النقاشي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، أن أعداد الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا هم  175 من رومانيا و370 و30 من المجر و209 من بولندا، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية وكل الجهات بالدولة لتأمين مستقبل الطلاب الدراسى.

وتابعت: «لدينا 6 آلاف مواطن مصرى في أوكرانيا كانت هناك رغبة من نسبة بسيطة من المقيمين فى أوكرانيا للعودة والنسبة الأكبر من الطلبة».

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كل الجوانب، سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التى قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا.

يشارك فى الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائب محمد عزمى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، وأحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.

السفيره نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حالات وفاة الجالية المصرية إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

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وائل لطفي

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