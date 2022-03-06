عادل عابدين يقدم عرضا موسيقيا في فضاءات مسرحية بجاليري «ميم»

يقدم الفنان عادل عابدين العلاقة بين الفنون البصرية والهوية والسياسة والثقافة الشعبية في عرضه المعنون بـ"P Musical Manifest، يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس فى جاليرى "ميم"، حيث يقوم الفنان بتشغيل الكاميرا على نفسه في سلسلة من المقاطع الموسيقية باستخدام لغة بصرية ساخرة.

عابدين هو بطل الرواية خلال العرض حيث يغني الأغاني التي أعيد ترتيبها من أجزاء من كلمات موسيقى البوب ​​المختلفة؛ حيث تبدو الأغاني غريبة، ويمكن تمييزها تقريبًا، ولكنها تبدو باهتة قليلاً كما لو كانت مفقودة في الترجمة.

تشير مقاطع الفيديو إلى ماضيه منذ هجرته إلى شمال غرب أوروبا، و يتم عرض عابدين في فضاءات مسرحية ، وهو يثير المشاعر اليومية حيث تتأرجح مقاطع الفيديو بين المروع والمضحك والغريب والفنان يواجه نفسه ويعبر سياقات مختلفة.

عادل عابدين عن البيان الموسيقي، يقول: "عندما هاجرت إلى فنلندا، بدأت في مواجهة صدمة عميقة فيما يتعلق بالاختلافات بين الثقافتين، وجدت نفسي على الحدود الفاصلة بين الاثنين ساعدت في ممارستي لكنها تشتت انتباهي لنفسي، ما أثر على قراراتي وخلق أرضًا خصبة للارتباك والاضطراب.

وتابع، عندما تباطأ العالم أثناء الوباء، قررت أن أدير عدستي وأبدأ في التحقيق في هويتي ومنظوري، لقد عرّضت نفسي لجميع الطرق الممكنة لفهم الخطأ الذي حدث بالفعل في عملية اكتشاف الذات الثالثة التي أصبحت أنا كانت الموسيقى هي أفضل طريق لمتابعة هذا الاستكشاف، وقد صنعت ستة مقاطع فيديو موسيقية حيث غنيت وعملت كبطل، مختلطة من العديد من الأغاني المختلفة، حيث سيتذكرها العديد من المشاهدين، يتردد صداها مع تأمل معاني في حياتي.

واستطرد، أنا أعمل مع موضوعات الهوية، والسلطة، والخوف، والكليشيهات، والانزلاقات، والشكوك في اللغة من خلال التلاعب في كلمات أغاني البوب ​​المعروفة التي كانت تستخدم للتعبير عن الحب والأمل والأحلام يوضح إعادة ترتيب هذه الكلمات أداة قاسية وصادقة تمثل ما نخفيه أو نخشى الكشف عنه.

ولد عادل عابدين في بغداد (1973) ويعيش بين هلسنكي وعمان، حصل على بكالوريوس.

حصل على الدكتوراه في الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد (2000) وعلى درجة الماجستير في الفنون الجميلة من أكاديمية الفنون الجميلة في هلسنكي (2005).

تشمل المعارض المختارة مجموعة Vanhaerents Art Collection، بروكسل (2015)، بينالي البندقية السادس والخمسين، الجناح الإيراني (2015)، The Glasstress-Goti- ka، بينالي البندقية السادس والخمسين، المعرض الدولي، Palazzo Franchetti (2015)، ترينالي قوانغتشو الخامس، متحف قوانغدونغ في الفن، قوانغتشو، متحف جوانجو للفنون، كوريا الجنوبية (2014)، معرض القدس السابع، القدس (2014)، متحف لويزيانا للفن الحديث، الدنمارك (2014)، متحف موري للفنون، طوكيو، اليابان (2013-2012)، المركز 54 بينالي البندقية، جناح العراق (2011)، بينالي الشارقة العاشر، الإمارات العربية المتحدة (2011)، متحف الفن المعاصر، تورنتو (2011)، متحف: المتحف العربي للفن الحديث، الدوحة، قطر (2010)، بينالي سيدني السابع عشر، سيدني (2010)، معرض اسباس للفن المعاصر، لويس فويتون، باريس (2008)، متحف ميلدريد لين كمبر للفنون، سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية (2008)، بينالي جوتنبرج الرابع، السويد (2007) ومثل فنلندا في جناح الشمال في بينالي البندقية الثاني والخمسين (2007).

العمل في مجموعات تشمل KIASMA- متحف الفن المعاصر، والمعرض الوطني، هلسنكي؛ معرض فيكتوريا الوطني، ملبورن، أستراليا؛ مؤسسة الشارقة للفنون، الإمارات العربية المتحدة؛ متحف: المتحف العربي للفن الحديث، الدوحة، قطر؛ EMMA- متحف إسبو للفن الحديث، فنلندا؛ مجموعة نادور الخاصة.

مجموعة كامل لازار: مؤسسة بارجيل للفنون، الإمارات العربية المتحدة؛ مؤسسة هينو آرت، هلسنكي؛ دارة الفنون، مؤسسة خالد شومان، عمان، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة كوا، اسطنبول، تركيا.

أستخدم عادل عابدين وسائط مختلفة مثل مقاطع الفيديو وتركيبات الفيديو والمنحوتات متعددة الوسائط والتركيبات القائمة على الصوت والتصوير لاستكشاف المشكلات التي نعيشها.

فاسيف كورتون هو منسق وكاتب ومدرس في مجال الفنون المرئية ومؤسساتها والممارسات المكانية.

كان كورتون المدير المؤسس للبحوث والبرامج في SALT، وهي مؤسسة ثقافية متعددة التخصصات مقرها في تركيا.