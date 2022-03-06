«الزاوية الكركرية» بنيجيريا تطلق مبادرة اجتماعية لمساعدة الأيتام (صور)

أطلقت الطريقة الكركرية المغربية، مبادرة إجتماعية، لمساعدة الفقراء بمدينة جمبورا النيجيرية، حيث يأتي ذلك مساهمة إكرام ليتامى قرى ضواحي مدينة "جمبورا"، إحياءاً لذكرى ليلة الإسراء والمعراج وتجديدا لمظهر تشريف رب العزة لسيد البشر وقدوة اليتامى والمستضعفين في موكب ملائكي مهيب وحفاوة استقبال من الرسل والأنبياء الكرام إلى حضرة القدس الفردانية، واحتفلت مدينة جمبورا نجالا التابعة لولاية بونوو النيجيرية في مبادرة مشهودة نظمتها الزاوية الكركرية مساء أمس الأول.

وقالت "الطريقة الكركرية" في بيان لها: مساهمة حضرها جمهرة من الأطر التربوية و بعض مسؤولي الجهة الإقليمية فرحا بالأطفال اليتامى الذين سعدوا من خلال فقرات الحفل الترفيهية والتربوية التي كست اليوم المبارك بجو من الائتلاف العام والرحمة الغامرة.

وتابعت: هي محطة تربوية أخلاقية استفاد منها الجميع بما تجلى من ثمار الالتفات التعاطفي الذي رقق قلوب الحاضرين بما استشعرته خلال سرد سيرة الحدث الرسالي العظيم من موقع الحالة الاجتماعية التي تظهر بها نبي الرحمة العظمى ، كما استنهضت في حق الأطفال قيم الهمة والعزيمة سعيا في تحقيق الخير وتتبع مواطن الترقي وبذل المحبة للعالمين.

وأشارت: «رسالة خط حروف صراطها القويم نبينا الكريم عليه وآله الصلاة والسلام تاركا مهمة إبلاغ ٱيات كلماتها الطاهرات للمقتفين أثره، لتكون بذلك حية بالتجديد في كل زمان صالحة التنزيل لكل مكان، مستنهضة إرادة الأمة ومصلحة لشأنها المختلفة شعبه المتوحدة أسسه وأركانه، الأمر الذي عبر عنه مريدو حضرة مولانا الشيخ سيدنا محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف عبر جهود انخراطهم الاجتماعي في مسالك الأمر المقدس "بلغوا عني ولو آية"، فازدلفوا بها في كل قطر من القارات الخمس يخدمون أنفس الترقي لحقائق معاني {المرء مع من أحب}.

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