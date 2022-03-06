«دينية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن الإهمال الجسيم بمسجد كرموز

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أسامة العبد "وكيل اللجنة"، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الإهمال الجسيم الذى يعانيه مسجد كرموز بالإسكندرية.

وتحدث النائب محمد جبريل، عن الحالة المتردية والإهمال الجسيم الذى يعانيه واحدا من أقدم مساجد غرب مدينة الإسكندرية وهو مسجد كرموز، ويحمل رقماً كودياً بـ 20080039، وقد مر على إنشاء هذا المسجد أكثر من قرنين، ما يعد أحد المساجد القديمة بالإسكندرية، والذى يجب الحفاظ عليه بالصورة التي تليق به كونه أحد المساجد التي تحمل إشعاعاً روحيًّا في منطقة كرموز، وأن المسجد بحاجة ملحة للترميم والفرش للحفاظ عليه من الانهيار، حيث يعد بمثابة منارة إسلامية لكل سكان منطقة كرموز إحدى أعرق أحياء الإسكندرية وأكثرها كثافة سكانية.

وأوضح جبريل، أن الأهالى قاموا بشراء فرش المسجد بالجهود الذاتية، على أن تكون أعمال الإنارة وصيانة دورات المياه والإنشاءات على عاتق وزارة الأوقاف حتى لا ينهار المسجد.

وأشار المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، إلى أن هذا المسجد لا يتبع وزارة الآثار، ولكنه تراث يجب المحافظة عليه، وبالفعل تم اعتماد المقايسة وموافقة وزير الأوقاف عليها بالأمس من أجل البدء في أعمال الصيانة والترميم، وتم إسناد الأعمال إلى أحد المقاولين، وترى وزارة الأوقاف القيام بأعمال الصيانة بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن أهالى المنطقة من أداء الصلوات في المسجد.

واقترح النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، تأجيل فرش المسجد الذي تم شراؤه بالجهود الذاتية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، حتى لا يتم فرشه لمدة شهر ثم إزالته وإعادة فرشه مرة أخرى.

وانتهت اللجنة إلى الاكتفاء بالرد الوارد من وزارة الأوقاف بشأن بدء أعمال الصيانة والترميمات عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وتأجيل فرش المسجد بالجهود الذاتية لحين انتهاء أعمال الصيانة والترميم.