الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشهرها «الحليب بالكركم».. كيف تتغلب على العاصفة الترابية بالمشروبات الطبيعية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

العاصفة الترابية هى ظاهرة طبيعية عرضية، لكن لها تأثير على أجسادنا، خاصة المرضى بشكل كبير، فعندما ينفث الهواء بسرعة عالية، فإنه يحمل معه جميع أنواع الملوثات وجزيئات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح وحتى البكتيريا التي تستقر في رئتينا عندما نستنشق هذا الهواء.

في حين أنه من الجيد دائمًا البقاء في المنزل عندما تكون هناك عاصفة بالخارج، إذا لم تستطع ذلك وتعرضت للرياح، فيمكن لبعض المشروبات الطبيعية التغلب على العاصفة التربية.

فإذا وجدت نفسك عالقًا في العاصفة وشعرت أنك استنشقت الكثير من الغبار، فلا داعي للقلق، حيث يمتلك الجسم آلية طبيعية تتعامل مع الأجسام الغريبة، عندما تعود إلى المنزل، تغرغر أولاً بالماء الدافئ ثم تأخذ حمامًا دافئًا، كما أن هناك بعض المشروبات التي تساهم في تنقية الجسمة من الغبار والسموم، نرصد بعضها في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع time sofindia الطبي.

الحليب والكركم:

يعلم الجميع فوائد الكركم وخصائصه المضادة للبكتيريا، ففي العاصفة الترابية، عليك تحضير مشروب الحليب بالكركم، والذي يساهم في تنقية الرئتين من الغبار والبكتريا الضارة، والفيروسات والتي يعتبر كورونا أخطرها على هذا الكوكب.

البرتقال:

البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين ج، فهي تساعد الجسم على محاربة الالتهابات، فتناول كوبًا من عصير برتقال أو تناول حبتين برتقالة كاملة يوميًا لبضعة أيام يساهم في حمايتك من المشاكل الناجمة عن العاصفة الترابية.

ماء الليمون:

اعصر ليمونة كاملة في كوب من الماء الدافئ، ثم أضف القليل من العسل واشربه تدريجياً، فهذا المزيج وفقًا لما ذكره خبراء التغذية العلاجية، سينظف رئتيك ويساعد في زيادة المناعة للتصدي للأمراض.

الماء الدافئ:

الماء الدافئ مع قليل من الملح فعال في طرد السموم من الجسم، حيث يساعد في طرد جزيئات الغبار من الحلق وتنقية مجرئ الهواء.

الليمون التغذية العلاجية فوائد الكركم العاصفة الترابية طرد السموم حبوب اللقاح الطقس

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وائل لطفي

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