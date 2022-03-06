وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة في المنيا.. والنيابة تطلب التحريات

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في حادث العثور على جثة لشاب في العشرينيات، عثر عليها بجوار منطقة موازية لشريط السكة الحديد بمدينة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة لشاب في العشرينيات، يقيم بمنطقة بئر أبوشامية بمدينة المنيا، ملقاة بمنطقة مهجورة، موازية لشريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الحبشي.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ رجال الإسعاف، وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب مات نتيجة تعاطيه مواد مخدرة، عن طريق الحقن، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت النيابة العامة من المباحث محضر تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.