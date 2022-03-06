الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

عاطل
عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، الأحد، من ضبط عاطل، صادر ضده حكم غيابى بالإعدام، بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وحجزه تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل هارب، صادر ضده حكم غيابى بالإعدام، لاتهامه بقتل أحد الأشخاص بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة النقباء محمد صلاح وإسلام صادق ومصطفي نبيل، من ضبط "أ إ س"، 53 سنة، عاطل، صادر ضده حكم غيابى بالإعدام، لاتهامه بقتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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