حرب على الغلاء.. الدولة تواجه: مشروعات إنتاجية.. ومعارض بأسعار مخفضة

تبذل الدولة جهودًا مضنية لتحقيق الاستقرار فى أسواق السلع والمنتجات الغذائية بشكل عام، ومن أجل ذلك عملت على تنويع مصادر توفير المنتجات وإقامة مشروعات إنتاجية متعددة وتوفير معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.

كما عملت الدولة على حماية الثروة الزراعية والسمكية والداجنة، وكذلك تنميتها باعتبارها المصدر الرئيسى للحوم المحلية، عبر إطلاق قوافل بيطرية للكشف على رءوس الماشية وتوفير المستلزمات الطبية، إلى جانب إطلاق حملات توعية بطرق وأساليب التربية السليمة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توفير الوزارة اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ للمواطنين، بأقل من سعر السوق؛ للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور علاء الطحان، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تحرك أسعار اللحوم، فى الوقت الحالى، يرجع إلى قيام المربين بحجز المواشى للتسمين من أجل الذبح خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى إلى زيادة الطلب والسعر.

وأضاف أن الدولة تعمل على تخفيض الأسعار وضبط الأسواق من خلال شراء العجول للذبح الفورى وتوزيع لحومها، مشيرًا إلى أن ماشية التسمين هى التى ارتفعت أسعارها وليست ماشية التربية، التى عادة ما تكون أسعارها منخفضة، خاصة الأبقار والجاموس أو الضأن، مرجحًا انخفاض الأسعار بعد عيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تعمل على زيادة التوسع فى الإنتاجية للحوم، من خلال زيادة المعروض بالتوسع الأفقى للطاقة الإنتاجية، من خلال مشروع البتلو والمخصص لتمويله ١٥ مليار جنيه، إلى جانب توفير القروض؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية ٨ أضعاف، مقارنة بالتربية التقليدية، إلى جانب مشروع تحسين السلالات الذى يساعد على تحسين الإنتاجية.

وأضاف «القرش» أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاجية من خلال التأمين على الماشية، وتنفيذ القوافل البيطرية لتوفير الرعاية الصحية للماشية، وعمل حملات تحصين ٣ مرات سنويًا، إلى جانب تنفيذ حملات طرق الأبواب للمربين والمزارعين فى منازلهم.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها نحو ٤٠٠ منفذ تقدم اللحوم بأسعار مخفضة من جميع الأنواع، حيث تبيع بأسعار أقل من السوق بنسبة ٣٠٪، وتعمل بالتوازى مع منافذ وزارة التموين و«أمان» وشركة الخدمة الوطنية، لزيادة المعروض فى السوق.

وأعلن يوسف البسومى، النقيب العام للجزارين، عن أن أسعار اللحوم تحركت من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٦٠ جنيهًا للكندوز العادى، والمخصوص من ١٨٠ إلى ١٩٠ جنيهًا لأجزاء معينة من ذبيحة الأبقار والجاموس، و١٨٠ جنيهًا للضأن.

وذكر أن أسعار القائم الكندوز البقرى الصغير وزن من ٢٦٠ إلى ٣٠٠ كيلو تتراوح بين ٧٢ و٧٣ جنيهًا للقائم، بينما الأوزان الأكبر بين ٦٥ جنيهًا و٦٦ جنيهًا للكيلو فى البقرى، أما الجاموس فانخفضت الأسعار ٥ جنيهات، بينما الأغنام والماعز وزن قائم فيبلغ سعرها من ٧٥ إلى ٨٠ جنيهًا للكيلو.

وأضاف «البسومى» أن أسعار اللحوم الجملى المذبوح بين ١١٠ و١٢٠ جنيهًا للكيلو، بينما وزن القائم يتم البيع بالقطعة أو المعاينة للجمل قائمًا، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضًا فى حالة زيادة المعروض من المواشى.

من جانبه، وجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع واستمرار التعاقد مع الموردين، مع الاتفاق مع جميع الموردين بالالتزام بكل الإجراءات والاشتراطات الصحية، وتكثيف الحملات التموينية على كل المنافذ والأسواق؛ لضمان تقديم السلع بأفضل جودة والقضاء على جشع التجار.

وأضاف الوزير أن موجات الارتفاعات التى تشهدها البلاد ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار النقل، كما أن موجة الطقس البارد التى شهدتها البلاد خلال الـ٣ أسابيع الماضية تسببت فى تراجع المعروض من الطماطم والخضار والفاكهة، الأمر الذى أثر سلبًا على أسعارها، فضلًا عن ظاهرة التضخم العالمى بعد كورونا، والتى تأثرت بها مصر مثل كل دول العالم.

وذكر أن سياسة التنبؤ بالأزمة التى تنتهجها الوزارة ساعدت فى اتخاذ خطوات استباقية فى تدبير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاستراتيجية، ضاربًا المثال بأنه خلال مواجهة أزمة كورونا تم وضع خطة للطوارئ تتوافق مع طبيعة كل سلعة، من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية منها، ما أدى إلى التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة قبل تفاقم الأزمة، ما كان له بالغ الأثر فى الحد من أى مظاهر للاحتكار، والتى عادة ما تلازم الأزمات بسبب نقص السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار.

وكشف عن أنه سيتم تنظيم معارض «أهلًا رمضان» بداية من ٢٤ مارس حتى ١ أبريل، مع إتاحة السلع فى ٢٠٠ شادر على مستوى الجمهورية، ومشاركة ١٣٠٠ منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية و٥٠٠ منفذ لـ«جمعيتى».

وتابع أنه سيتم أيضًا تسيير ٢٠٠ سيارة سلع رمضانية، على أن يشارك نحو ٢٠٠٠ فرع تابع للسلاسل التجارية الكبرى، بتخفيضات من ١٥٪ إلى ٣٠٪، تشمل المنظفات المنزلية وكل السلع الاستهلاكية، كما سيتم طرح شنط رمضان بأسعار من ٧٥ لـ١٠٠ و١٥٠ جنيهًا، تضم السلع الرمضانية.

وفى سياق متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٣٧٢ قضية تموينية متنوعة، خلال ٢٤ ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

وأعلنت إدارة تموين العامرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، عن ضبط مخزن للمواد الغذائية داخله ٢٠ جوال دقيق فاخر استخراج ٧٢٪، يزن الجوال الواحد ٥٠ كيلوجرامًا، بإجمالى واحد طن، دون مستندات دالة على حيازته.

كما شنت مديرية التموين بالمنوفية عدة حملات على مدار يومين، أسفرت عن تحرير ٢٧٤ محضرًا تموينيًا، وتنوعت بين ١١٢ محضرًا لمخابز، بسبب نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و١٦٢ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى، ومخالفات أخرى.

وقال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين بالمنوفية، إنه تم تحرير ٦ محاضر جنح فى شبين الكوم، منها محضر ضد مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية حى شرق؛ لحيازته لحومًا مجمدة مجهولة المصدر، وضبط طن من تلك اللحوم، كما تم تحرير محضر آخر لصاحب مصنع حلوى بناحية بندر شبين الكوم؛ لإدارته نشاطًا دون ترخيص واستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وضبط ٢ طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

وأضاف أنه تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن «سوبر ماركت» بناحية بندر شبين الكوم؛ لحيازته وعرضه سلعًا غذائية مجهولة المصدر للبيع، وضبط ٢ طن مكرونة وأرز مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته ٢ طن مكرونة مجهولة المصدر.

وذكر أنه تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية «ميت خلف» لحيازته ٤٠٠ باكو شاى زنة ٢٥٠ جرامًا دون مستندات، وآخر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته ١٦٠٠ كيس «إندومى» دون مستندات.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عدة حملات تموينية مكثفة فى الفترات الصباحية والمسائية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية التى تحافظ على صحة وسلامة المواطنين، خلال شهر فبراير الماضى.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن الحملات حررت ٧٨٦ محضرًا ومخالفة تموينية، شملت ٣١٥ مخالفة ضد المخابز «نقص وزن ومواصفات وغلق وتوقف وسجلات ميزان ونظافة»، و٤٤٩ قضية بالأسواق «إعلان أسعار وشهادة صحية ومنتج مجهول المصدر وذبح خارج المجازر الحكومية»، و٢٢ قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وبيّن أن تلك المخالفات شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية، وضبط ٤ أطنان دقيق بلدى مدعم، ومخالفات «اختراق ماكينة»، حيث تبين قيام المخابز البلدية بضرب بطاقات تموينية بماكينة الخبز، بما يعادل عدد ٩١٠٥ أرغفة دون إنتاج وتصنيع خبز.

وفى مستودعات الدقيق، تم ضبط مخالفات، عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى كمية قدرها ٧.٢ طن دقيق بلدى مدعم، وضبط كمية قدرها ١٢٨ كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لمنشأة غير مرخصة «صيدلية وغرفة عمليات ومخابز سياحية وإفرنجية ومحل أعلاف ومخصبات زراعية وسوبر ماركت»، والتحفظ على أدوية تقدر بـ١١٥٠٠٠ جنيه، وتصرف فى ١٥٠ أسطوانة بوتاجاز منزلية، وضبط ١.٥ طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز.