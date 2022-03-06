8 أفلام روائية تشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

تشارك MAD Solutions، بثمانية أفلام ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (6 - 11 مارس)، إذ تشارك بستة أفلام روائية وهي بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان، فرح للثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي، صالون هدى للمخرج هاني أبو أسعد، ماشية لجهنم للمخرجة أسمهان لحمر، سولا للمخرج صلاح إسعاد، The Anger للمخرجة ماريا إيفانوفا، والفيلم الوثائقي I'm Not Lakit للمخرجة ماريا إيفانوفا، والفيلم القصير بنت وردان للمخرجة ميساء المؤمن.

عن بنات عبد الرحمن:

بنات عبد الرحمن هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.



الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، وخالد الطريفي، ومونتاج دينا فاروق وإنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وLagoonie Film Production ، وArab Media Network، وويكا للإنتاج السينمائي وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



حصل بنات عبد الرحمن على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

عن فرح:

تنطلق الأحداث عندما تبدأ لينا، طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل زابا، المعروف في صورته غير الشرعية باسم "جوي"، لمساعدتها في التعافي. على الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، وحسيبة فريحة، ويوسف بولس. تصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً.

عن صالون هدى:

مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وكان الفيلم مؤخراً قد حصل على عرضه العربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كما عُرض في مهرجان PalestineReel السينمائي.

الفيلم من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج H&A Production (هاني أبو أسعد وأميرة دياب)، وفيلم كلينك (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين MAD Solutions (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة فيلم كلينك منصب المنتج المساعد، كما يشارك Key Films و Cocoon وشركة أفلام فلسطين في إنتاج الفيلم. وتتولى شركة MEMENTO INTERNATIONAL توزيع الفيلم دولياً فيما تتولى MAD و Lagoonie توزيع الفيلم العالم العربي.

عن ماشية لجهنم:

فيلم تونسي للمخرجة أسمهان لحمر شهد عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية ضمن قسم نظرة على السينما التونسية، قد فاز مشروع الفيلم بمنحة خدمات تصحيح الألوان من ذا سيل بوست بروداكشين، وجائزة شركة MAD Solutions للتوزيع في العالم العربي بـسوق وملتقى مالمو ضمن الدورة الـ 11 من مهرجان مالمو للسينما العربية للسويد.

ويحكي الفيلم قصة نجاة، التي يخبرها الطبيب أن أيامها في الدنيا معدودة، وبدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقرر أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة لوفاتها، حيث ترفض أن تُكفّن وتُدفن وتكون طعاماً للديدان، ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها.

الفيلم من تأليف وإخراج وبطولة أسمهان لحمر، ويشاركها التمثيل رشيد عبد الحميد، فاطمة بن سعيدان، وسليم عاشور، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن سولا:

يحكي الفيلم قصة سولا، أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوي، تحاول سولا إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

شهد فيلم سولا عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم لذلك طلب منها أداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة إسعاد للإنتاج الأفلام (الأخوة تقي الدين، عبد الغفور وصلاح إسعاد)، ويشارك في بطولته سولا بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه عربياً.

عن فيلم The Anger:

تدور أحداث الفيلم في لبنان بعد انتهاء الحرب، حيث تهرب إيدا الفتاة اللبنانية مع والدتها مدمنة الكحوليات من قريتها الصغيرة إلى المدينة الكبيرة، حيث تبدأ في مواعد رجل أوروبي دون أن تدري ماذا يخبئ لها القدر.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية، من إخراج وتأليف ماريا إفانوفا وشاركتها في الكتابة أولغا أرتيميفا، ويشارك في بطولته منال عيسى، أورليان شوساد، حسام الصباح وجوليا قصار، وتتولى مهام التوزيع عالمياً شركة MAD Solutions.

عن I'm Not Lakit:

يحكي الفيلم قصة صالح الذي يعيش في منزل في الجبال في مكان قريب من مدينة جبيل اللبنانية. لا يمتلك صالح جنسية أو جواز سفر أو اسم عائلة أو اتجاه ديني. يُعرف صالح وفق المصطلح الإسلامي بأنه "لقيط"، وبناء عليه لا يملك الحق في عيش حياته مثل باقي المواطنين أو ممارسة الأنشطة التي يقومون بها. I'm Not Lakit من تأليف وإخراج ماريا إيفانوفا، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن بنت وردان:

فيلم كويتي قصير حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما شارك في مهرجان تامبيري السينمائي الدولي بفنلندا، مهرجان سيني فانتازي السينمائي الدولي حيث نال تنويهاً خاصاً، مهرجان تارانتو لأفلام الرعب في إيطاليا، ومهرجان أجيال السينمائي في قطر.

يحكي الفيلم قصة امرأة تعاني من اكتئاب مزمن تكافح يومياً للحفاظ على مظهرها أمام زملائها في العمل، وذات يوم تُفاجئ بصرصور يحتضر في حمام المكتب، ويتحول الفزع إلى صداقة غير منطقية، وتستمر علاقتها مع هذا الرفيق الى أن تدرك تأثيرها المدمر على حياتها.

بنت وردان من تأليف وإنتاج وإخراج ميساء المؤمن، وبطولة إيناس الفلال، صدقي صخروساندي ساويرس، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.