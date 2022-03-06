الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة حاولت إدخال مخدرات لزوجها في سجن الخصوص

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط ربة منزل، حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها وعم زوجها المودعين بسجن قسم شرطة الخصوص على ذمة أحد القضايا «قتل ومخدرات»، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة لزوجها وعم زوجها المودعين بسجن القسم على ذمة أحد القضايا.

وجرى إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن القسم، تم ضبط "ن س م"، ربة منزل، 23 سنة، حاولت إدخال 190 قرص مخدر داخل الزيارة المعدة لزوجها وعم زوجها المودعين بسجن القسم على ذمة أحد القضايا "قتل ومخدرات".

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخال لزوجها "س س ا"، وعم زوجها "ر ا إ"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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