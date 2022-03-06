الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

غادة عادل
غادة عادل

كشف نجل الفنانة غادة عادل عن تعرض والدته لوعكة صحية مطالبا الدعاء لها عبر صفحته على موقع تبادل الصور "إنستجرام". 

ونشرت مريم الهواري عبر خاصية "استوري" موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لوالدتها من على سريرها بالمستشفى وأرفقتها بدعاء للمرضى، مُطالبة متابعيها بالدعاء لها.

ولم يفصح الثنائي عن أسباب نقلها إلى المستشفى مكتفين بمطالبة جمهورها بالدعاء لها. 

فيلم 11:11

وشاركت غادة عادل موخرا في فيلم 11:11، والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة اياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

وتشارك غادة عادل في رمضان بمسلسل أحلام سعيدة، من بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.

من جهة أخرى، طرحت خلال الأيام الماضية البوسترات المبدئية من مسلسل "أحلام سعيدة"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا. حيث جاءت البوسترات الأولي لمسلسل أحلام سعيدة، منفردة لبعض بطلات العمل وعلى رأسهن الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل والفنانة مي كساب.

إياد نصار غادة عادل الفنانه غاده عادل الشرنوبي معتز هشام محمد الشرنوبي

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وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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