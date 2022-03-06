محافظ الفيوم يناقش خطة افتتاح المشروعات الجديدة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات الخدمية، لمناقشة خطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمشروعات الجديدة بكل قطاع من القطاعات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وقدّم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الحضور بالعيد القومي للمحافظة، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وثمّن «الأنصاري» التعاون المثمر مع الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والبشرية في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.

وقال محافظ الفيوم: «لدينا محاور متنوعة للتنمية على أرض المحافظة»، مشيراً إلى ضرورة إطلاع المواطنين على المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، والفائدة التي ستحققها لهم، وأثرها الإيجابي في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وأعلن المحافظ عن موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمقدار 6 ميجاوات، مما سيؤدي إلى توفير احتياجات المصانع خاصة كثيفة العمالة، من الطاقة الكهربائية، والتوسع في فتح مصانع جديدة بالمنطقة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين.



خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم من مسئولي القطاعات ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن لشرحٍ حول المشروعات المنفذة بكل قطاع، ووجه بسرعة إعداد حصر شامل بعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بكل قطاع منذ 15 مارس الماضي 2021 حتى الآن، والخدمات التي يقدمها، وعدد المستفيدين من كل مشروع، لترشيح عدد من هذه المشروعات للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً أن جميع المشروعات الجديدة المرشحة للافتتاح يجب أن تكون قد دخلت حيز الخدمة بالفعل.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروعات رصف الطرق، موجهاً رؤساء المدن بإعداد بيان بجميع الطرق التي تم الانتهاء من رصفها، ومراجعة هذه المشروعات مع مديرية الطرق والنقل، وكذا إعداد حصر بالمشروعات التي قام جهاز تنمية المشروعات بتمويلها منذ شهر مارس من العام الماضي، كما وجه وكيل وزارة التموين بإعداد بيان شامل بمقار التموين ومنافذ جمعيتي التي تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، وكذلك التنسيق مع الغرفة التجارية ومجالس المدن لتجهيز شوادر ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنظيم حملات تموينية بجميع المراكز لمنع تلاعب عدد من بدالي التموين في أسعار السلع الغذائية.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من القوى العاملة، والأمن الصناعي، وشئون البيئة، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، للمرور على مصانع كوم أوشيم الجاهزة للافتتاح خلال العيد القومي، والتأكد من استيفاء نسبة ال5%، والتأمينات والمعاشات، وكافة الأمور القانونية التي تضمن سلامة العمالة الموجودة بهذه المصانع.

واستمع محافظ الفيوم خلال الاجتماع لعدد من المقترحات لإدراجها ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي، مثل إعداد قافلة تمكين اقتصادي للأفراد غير القادرين، ووجه المحافظ باختيار 4 قرى، بواقع قرية بكل مركز من المراكز المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنظيم هذه القوافل بمشاركة الجهاز التنفيذي والجهات الشريكة، مشدداً على ضرورة التكامل بين عمل جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المقررة، كما وجه "الأنصاري" بعمل برنامج تدريبي مشترك بين مديرية القوى العاملة، والمدارس الفنية، لتدريب الشباب على الحرف اليدوية مثل السباكة والنجارة والخياطة وغيرها.

الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تحتفل بعيدها القومي الذى يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1919، وافتتاح مشروع وادى الريان عام 1973 الذى أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضي الزراعية بالمحافظة والحفاظ على منسوب المياه في بحيرة قارون، حيث يتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، وافتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما تتضمن الاحتفالات عروضاً فنية ورياضية لطلاب المدراس وموهوبي قصر ثقافة الفيوم.