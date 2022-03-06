الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يُعلن التحول إلى النظام الصحي الرقمي

هاني العقابي
هاني العقابي

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن التحول إلى النظام الصحي الرقمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف الى تقديم افضل الخدمات.

وقال وزير الصحة العراقي  هاني موسى العقابي، إن النظام الصحي العراقي وبمساعدة منظمة الصحة العالمية، حولت نقاط القوى إلى عمل كبير استطعنا من خلاله تقليل نسبة الوفيات وتقليل من دخول المستفيات، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت وزير الصحة العراقي، إلى أن العراق وضع بروتوكولًا خاصًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى، واستطاع تزويد المواطنين باللقاح خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن التقارير القت الضوء على الفجوات ونقاط القوى واستثمارها في الجائحات والطوارئ ودراسة نقاط الضعف وتجنبها لتكون لوزارة الصحة معالجة الحالات الوبائية، لافتًا إلى أن أغلب الأنظمة الصحية في العالم تعرضت إلى نكسات كبيرة ولكن العراق من الدول الذي استفاد من الجائحة لمعرفته نقاط القوى والضعف.

ونوه بأن وزارة الصحة عقدت ورشة عمل موسعة مع منظمة الصحة العالمية بحضور المدير الإقليمي للشرق المتوسط"، مبينًا أن "الورشة تهدف لتسليط الوضوء ومراجعة شاملة للتغطية الصحية والتأهب للامور الطارئة الصحية ومشاركة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن التحرك نحو النظام الرقمي، حيث ان النقاشات مستمرة مع منظمة الصحة العالمية لتحويل المعلومات الخاصة بالنظم الصحية إلى حوكمة إلكترونية، حتى يمكن من خلالها وضع النتائج والتحليلات أمام متخذي القرار في البرلمان والحكومة من أجل مساعدة وزارة الصحة وتمكينها لتقديم أفضل الخدمات.

وبين أن وزارة الصحة العراقية متمثلة بجميع دوائرها اجرت مراجعة شاملة للنظم الصحية وكيفية الاستفادة ودرست احتياجات النظم والتشريعات التي تحتاجها الوزارة والتمويل الصحي ومراجعة الموارد البشرية والمختبرية في العراق، لافتًا: إلى “أننا استطعنا دراسة وتحليل النظم الصحية خصوصا ان العراق في طور التحول الى الضمان الصحي بمساعدة منظمة الصحة العالمية”.

 

 

الرقمي بالتعاون منظمة الصحة العالمية العراق وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي

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