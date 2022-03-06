حبس متهم بتزوير أوراق للحصول على قرض بنكي في الجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم، بحبس المتهم بتقديم مستندات مزورة للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، بالتقدم بطلب لمسؤولي أحد البنوك - الكائن بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى "مزور"، يفيد – على خلاف الحقيقة - أنه صاحب شركة للأقمشة - كائنة بالقليوبية وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على قيمة القرض.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعي الأمن العام وأمن الجيزة، تم استهـداف المتهم المذكور وضبطه وبحوزته «السجل التجاري المزور المنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الغرفة التجارية باسم المذكور والذي تم تقديمه إلى البنك للحصول على القرض، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدم في الواقعة».

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجاري عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة - الفوتوشوب- وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنه.