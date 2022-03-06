مسلسلات رمضان 2022.. انتهاء كتابة ثلثي حلقات «دايمًا عامر»

انتهت ورشة الكتابة المكونة من المؤلفين أيمن سليم، ومايكل عادل، من كتابة ثلثي حلقات المسلسل الدرامي الجديد «دايمًا عامر» للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وتقوم ورشة الكتابة حاليًا -تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح- بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للشركة المنتجة وذلك بعد أن قطع فريق عمل مسلسل "دايمًا عامر" شوطًا كبيرًا في التصوير وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير العمل في أقرب وقت ممكن.

وانتهى المخرج مجدي الهواري، مؤخرًا من تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل بين الأقصر وأسوان ويستأنف حاليًا أبطال العمل التصوير في القاهرة.

ويلعب الفنان مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف".

والمسلسل يلقى الضوء في أحداثه على مشاكل التعليم المختلفة وطريقة حلها من خلال المواقف التي يتعرض لها الطلاب والمدرسين أثناء الدراسة.