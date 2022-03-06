تشجيعا للصناعة المصرية.. محافظ قنا يفتتح معرضا للمنتجات البترولية بالديوان العام 

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا معرض منتجات التعاون للبترول بالجمعية الاستهلاكية بديوان عام محافظة قنا، والذى يقام في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، وذلك في إطار مبادرات وزارة البترول لمحاربة الغلاء واحتكار الأسعار ، بحضور المهندس أيمن نجيب رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، والمهندس صلاح كمال مساعد رئيس الشركة لقطاع الصعيد والدكتور محمد حسن العجل مدير عام قطاع صعيد مصر، وهند القاضي مدير ادارة مبيعات قنا.

استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي عن المنتجات المختلفة التي تقدمها الشركة وتتميز بالجودة العالية من الكيماويات وزيوت السيارات والمعدات والمنظفات المنزلية والمطهرات ومعطرات الجو والمعقمات ومنتجات طاردة للحشرات، بأسعار مخفضة عن سعر السوق الخارجي وبمواصفات عالمية.

وأكد الداودي أن المعرض يأتي في اطار تشجيع المنتج المصري المحلي وسعي المحافظة الي تنمية وتحسين مستوي المعيشة وتوفير خدمات حضارية للمواطنين فى قطاعات ومجالات مختلفة من بينها توفير المنتجات البترولية، معربا عن أمله في تحقيق مزيدًا من التعاون بين المحافظة وجميع المؤسسات والشركات الصناعية من أجل تأمين احتياجات المواطن القنائي من كافة السلع والمنتجات.

وكان قد عقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد اجتماع موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية ، وذلك بحضور نواب رؤساء مجالس الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية ومديري الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وفني التنظيم علي مستوي مراكز المحافظة



استعرض السكرتير العام والسكرتير المساعد الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدين أنه يتم إجراء تصوير جوي بصفة مستمرة لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة ، ووجها بمنع أى تعديات جديدة علي الاراضي الزراعية فالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.